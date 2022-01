Tot i que diversos experts fa dies que apunten que el pic de la sisena onada de la pandèmia a Catalunya està a punt d'assolir-se, de moment els contagis segueixen a l'alça. Segons les darreres dades del Departament de Salut, l'última setmana amb dades consolidades -del 7 al 13 de gener- s'han confirmat més de 200.000 casos -200.279-, el que suposa que prop del 2,6% dels catalans s'han contagiat de coronavirus en només set dies. A més a més, la tendència va a més, perquè l'Rt o velocitat de transmissió augmenta per cinquè dia consecutiu i ja se situa en l'1,25, de manera que cada 100 casos contagien 125 persones de mitjana, és a dir, l'expansió de la sisena onada -marcada per la variant òmicron- va a més. La pressió hospitalària també s'incrementa, si bé els casos crítics porten dies estabilitzats.



Si posem el focus a 14 dies, les dues últimes setmanes s'han declarat 348.994 contagis, el que significa que el 4,5% de la població ha donat positiu de Covid-19 en aquest període, una xifra que s'eleva al 7,2% en les darreres quatre setmanes -del 17 de desembre al 13 de gener-, amb un total de 560.925 casos. Òbviament es tracta de rècord de casos des que va iniciar-se la pandèmia. En aquest període, cada setmana els contagis han anat a l'alça. Del 17 al 23 de desembre es van registrar 73.907 contagis -38.289 la setmana anterior-, xifra que va augmentar fins als 138.024 del 24 al 30 de desembre i fins als 148.715 del 31 de desembre al 6 de gener, per arribar als 200.279 actuals. Dit amb altres paraules, en tres setmanes els casos gairebé s'han triplicat, mentre que s'han multiplicat per cinc en un mes.

Ara mateix, el grups d'edat amb major incidència és el dels 10 als 19 anys, amb una incidència a set dies de 3.417 casos per 100.000 habitants, és a dir, que el 3,4% del col·lectiu s'ha contagiat la darrera setmana; per davant dels de 40 a 49 anys, amb una incidència de 3.224; i dels 30 al 39 anys, amb 3.171.



La pressió hospitalària també va a l'alça i ja hi ha 2.617 persones ingressades amb Covid-19, 110 més que el dia anterior i la dada més elevada des del 8 de febrer. En el darrer mes, la xifra s'ha més que doblat, ja que el 17 de desembre els ingressats eren 1.130. A les UCI hi ha 522 persones, una dada que s'ha mantingut pràcticament estable la darrera setmana, però que suposa gairebé el doble de les 298 que hi havia el 17 de desembre. Pel que fa a la mortalitat, els darrers 10 dies la xifra de víctimes s'ha mogut al voltant de les 200 setmanals i el total des de l'inici de la pandèmia s'eleva a 25.048.



La vacunació és l'única dada positiva, ja que ja hi ha el 77,3% de la població amb la pauta completa i el 36,6% amb la dosi de reforç.