Torra assegura als alcaldes del PSC del Baix Llobregat que treballa amb el món local "des del primer dia"

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha respost aquest dimarts la carta conjunta de 16 alcaldes del PSC del Baix Llobregat i els ha recordat que el Govern ha treballat amb les institucions del món local "des del primer dia". "No dubteu mai que, a qualsevol hora del dia, som al vostre costat per ajudar-vos; més ben dit, ajudar-nos", ha contestat. Els batlles van escriure una carta aquest dilluns on reclamaven a Torra que aprofités tots els recursos dels ajuntaments i on expressaven preocupació per la manca de material de protecció i ha avançat que comparteix "el neguit". En aquest sentit, els ha recordat que des de la declaració de l'estat d'alarma "només el 10% del material (a Catalunya) prové de l'Estat".



Torra ha recordat que la màxima autoritat en període d'emergència és el pla Procicat –en contacte amb tots els ajuntaments- i ha insistit , per tant, que és el canal "oficial" on es coordinen tots els temes relacionats amb l'emergència als municipis. "S'han de comunicar per aquesta via, justament per poder-ho centralitzar tot i poder fer bé i en xarxa tota la feina", ha asseverat.



En relació amb el Procicat, però, el president de la Generalitat ha recordat que va quedar "relegat" al Govern espanyol amb la declaració de l'estat d'alarma. "Sabeu també quina opinió en té el Govern. No m'hi estendré. No són temps de retrets, sinó d'avançar junts", ha escrit.

En aquest sentit, ha demanat el seu suport en la demanda de més recursos econòmics per part del govern espanyol en matèria sanitària, que ha indicat que de moment és de 50 milions d'euros quan tota la despesa que preveu fer Salut pot arribar als 1.800 milions d'euros.

A la carta, el president ha recordat que reclamen al Govern espanyol una renda de ciutadania per a treballadors i autònoms, augmentar la liquiditat a empreses, suspendre el pagament d'impostos, cotitzacions a la Seguretat Social i es quotes d'autònoms; una moratòria en pagament de crèdits i hipoteques; suspendre el pagament de subministraments bàsics; ampliar les condicions de força major perquè empreses puguin accedir a ERTO; eliminar l'objectiu de dèficit i sostre de despesa; i establir mecanismes de finançament i liquiditat per als territoris. Torra ha confiat que els batlles "comparteixin" les mesures que defensa el Govern.



Els alcaldes i alcaldesses signants són José Ignacio Aparicio, alcalde de Cervelló; Antonio Balmón, alcalde de Cornellà de Llobregat; Enric Carbonell, alcalde de Sant Esteve de Sesrovires; Miguel Comino, alcalde de Sant Vicenç dels Horts; Pilar Díaz, alcaldessa d’Esplugues de Llobregat; Enric Llorca, alcalde de Sant Andreu de la Barca; Eva Martínez, alcaldessa de Vallirana; Maria Miranda, alcaldessa de Castelldefels; Lluïsa Moret, alcaldessa de Sant Boi de Llobregat; Jesús Narro, alcalde d’Abrera; Xavier Paz, alcalde de Molins de Rei; Josep Perpinyà, alcalde de Sant Just Desvern; Antoni Poveda, alcalde de Sant Joan Despí; Eduard Rivas, alcalde d’Esparreguera; Carles Ruiz, alcalde de Viladecans; i Raquel Sánchez, alcaldessa de Gavà.