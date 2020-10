Torra: "Ha estat la legislatura del dol per l’octubre de 2017 i dels límits autonòmics, però no hi havia majoria pel trencament"

El 131è president de la Generalitat, Quim Torra, ha finalitzat aquest diumenge la setmana de la seva inhabilitació amb una entrevista emesa per Televisió de Catalunya. Realitzada pel director de TV3, Vicent Sanchis, aquesta és la primera entrevista des que dilluns va haver d'abandonar el càrrec. En l'entrevista, Torra ha fet balanç de l'abrupta legislatura de la seva presidència sobre la qual ha afirmat tenir un mal regust per "no haver pogut anar més enllà" en el terreny nacional i de cara a assolir la independència. Fet que ha atribuït al "moment extremadament complex". També ha assegurat que "la repressió ens ha situat a la defensiva".

"Aquesta ha estat la legislatura del dol per l’octubre de 2017 i dels límits de l’autonomia"

Encara en el balanç de la legislatura, Torra ha assegurat que "és evident que no hi havia una majoria per trencar en aquesta legislatura" que també ha definit com "la legislatura del dol per l’octubre de 2017 i dels límits de l’autonomia". Tot plegat alertant que "és impossible tenir un Govern millor dins les costures de l’autonomia. Si no en som conscients quedarem dins la gàbia per moltes generacions".

El balcó del Palau del a Generalitat, més que un balcó

El president Torra ha defensat el manteniment de la pancarta reivindicativa per la llibertat dels presos polítics en contra de les ordres de la JEC i que ha comportat la seva inhabilitació: "valia la pena" ha dit. "Per a mi no hi ha lluites petites i cal recordar que el moviment independentista és bàsicament de defensa i reivindicació dels drets fonamentals" ha justificat. Tot afegint que "el balcó del Palau de la Generalitat és molt més que un balcó i representa moltes coses per als ciutadans. El meu deure i el mandat electoral era defensar la llibertat dels presos polítics allà on fos. Vaig prendre la decisió en consciència i pel prestigi de la institució".



Torra s'ha mostrat convençut que "en aquest país la presidència pesa i marca molt". I, al marge de la decisió de la resta del Govern o d’altres diputats o diputades, ha assegurat que ell, com a president, "no podia allunyar-me del mandat de la gent".

"Les costures de l’autonomia han rebentat al Parlament que no ha estat capaç de publicar les resolucions que s'aproven"

El president inhabilitat ha esquivat qualsevol crítica als socis de Govern d'ERC en l'àmbit de l'Executiu assegurant que manté una bona relació amb el vicepresident Pere Aragonès amb qui diu que comparteix sentit de l'humor. En canvi ha estat més crític amb les posicions dels republicans al Parlament. "Les costures de l’autonomia han rebentat al Parlament que no ha estat capaç de publicar les resolucions que s'aproven. No les podem acceptar, les hem d’estripar i desbordar", ha etzibat.

Torra ha recordat que l’acord de Govern entre JxCast i ERC, amb el suport de la CUP era "anar de la restitució a la Constitució catalana", i ha justificat l'incompliment perquè "després del 155 recuperem una autonomia però no la sobirania. I ens hem trobat amb la repressió. Ha estat una constatació de què no és possible el diàleg amb el Govern espanyol de tu a tu". I ha situat també al Parlament un dels desencontres més importants: "Em va saber molt greu que em retiressin l’acta de diputat en contra dels acords que havíem fet. Hem de desobeir".

"Convocar les eleccions era maquillar la repressió"

El 131è president de la Generalitat ha defensat els motius perquè no va convocar eleccions abans de la inhabilitació deixant el cronòmetre en mans del Tribunal Suprem: "Per a mi convocar les eleccions era maquillar la repressió. Pel meu dret a la defensa a Europa volia que es respectés la decisió d’arribar fins a la inhabilitació".

Més d'un 50% per una ruptura democràtica

Respecte a les pròximes eleccions Torra ha marcat el que creu que ha de ser el principal objectiu de les formacions independentistes: "Aconseguir una majoria clara de l’independentisme superant el 50% per impulsar una ruptura democràtica". "No hi ha altra manera", d'aconseguir la independència ha dit. "Tenim la força suficient per poder-ho fer pacíficament i democràtica", assegura. Malgrat tot, Torra ha reconegut que "en aquest país hi ha una extrema dificultat per arribar a acords i ha alertat que les picabaralles poden afeblir la base independentista: "Vigilem de no perdre la gent que ens dona la confiança".

Sobre la remodelació del Govern, Torra ha estat taxatiu en negar cap tipus de purga i ha afirmat que "volia reforçar-lo". "No vaig mirar carnets, eren tres carteres que calia canviar". Torra ha admès que si hagués canviat algun membre del Govern d'ERC els republicans podien haver abandonat l'Executiu però ha assegurat que si no va trobar necessari un canvi a Salut tot i ser clau en la lluita contra la pandèmia és perquè ja s'havien fet canvis en els principals càrrecs del departament que dirigeix la republicana Alba Vergès.

Entre altres aspectes de la política dels independentistes Torra s'ha mostrat crític amb els pactes que els independentistes han fet amb el PSC en l'àmbit local. Inclòs el de JxCat a la Diputació de Barcelona.

Sobre la pandèmia, el president inhabilitat ha reconegut l'angoixa provocada pel coronavirus en els primers mesos de la pandèmia. I ha estat molt crític amb la gestió recentralitzadora realitzada pel Govern espanyol. També ha reconegut que no es va saber veure que el que passava a Itàlia acabaria impactant a Catalunya. Del moment actual de la pandèmia ha admès que la situació no és bona però "no és catastròfica", tot afegint que "el rebrot de Lleida no havia d'haver passat però ens ha permès reaccionar". Sobre Madrid s'ha limitat a dir que ja fa temps que "s'hauria d'haver tancat".