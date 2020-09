Torra exigeix al Govern espanyol una llei d'amnistia a les portes de Lledoners

Amnistia per a tots els represaliats. Aquesta ha estat la demanda del recentment inhabilitat Quim Torra a les portes de la presó de Lledoners durant una visita als exconsellers presos. Torra ha fet una crida "a tots els partits catalans, no només als independentistes" i al Govern espanyol a amnistiar els 2.850 represaliats durant el procés: "Demano que el PSOE, Podemos i els Comuns atenguin el clam d'aquest país per l'amnistia dels presos polítics i exiliats". La inhabilitació de Torra va ser ratificada aquest dilluns pel Tribunal Suprem, en considerar que hauria d'haver obeït el mandat de la Junta Electoral Central de retirar la pancarta a favor dels presos i exiliats del balcó de la Generalitat.

En una compareixença breu davant dels mitjans, Torra ha assegurat que fins que no hi hagi sobre la taula una llei d'amnistia i es parli del dret d'autodeterminació explícitament, no apostarà per la mesa de diàleg amb l'Executiu estatal: "Aquesta taula de negociació és per abordar el conflicte de Catalunya, per tant ha de ser amb un projecte d'amnistia i amb un ordre del dia que posi per escrit explícitament que s'abordarà el dret d'autodeterminació". En cas que no sigui així, Torra ha assegurat que no acceptarà una altra trobada.

El 131è president de la Generalitat ha afirmat que portarà el seu cas a instàncies europees i ha comparat la situació dels presos independentistes a l'Estat amb els exiliats a països europeus: "A Europa, tenim eurodiputats que poden moure's amb total llibertat. On està el problema, a Europa o a Espanya?".

Torra compareixerà al Parlament

En paral·lel, la Mesa del Parlament ha admès a tràmit la petició d'un ple específic amb la presència del president de la Generalitat inhabilitat, Quim Torra, proposada per JxCat i ERC. El tràmit s'ha acabat aprovant per majoria amb el suport dels grups proposants i la negativa de Cs i PSC. Amb l'empat, el vot de qualitat del president de la cambra, Roger Torrent, ha desencallat la qüestió. La Junta de Portaveus, reunida just després, té previst fixar la data del debat.