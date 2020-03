Torra exigeix mesures extremes al Govern espanyol i li retreu que "hagi optat per la imposició”

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha estat molt dur amb el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, qui va aprovar aquest dissabte el decret de l'Estat d'alarma on l'Executiu espanyol no ha respost a les demandes de la Generalitat de Catalunya, que exigia el confinament total de la població catalana i la tancada de totes les vies d'accés al territori català. El President català ha advertit el seu homòleg espanyol que "no serem darrere del Govern espanyol. Serem al seu costat". Torra ha demanat a la població que "s'autoconfini" i ha especificat que només haurien de sortir al carrer les persones que treballin en el sector de l'alimentació, sanitari i de serveis essencials.



"Ja no som a fase de contenció, sinó de mitigació. Ja no som capaços de seguir una traçabilitat. Tothom s'ha de quedar a casa", ha asseverat aquest dissabte en una roda de premsa telemàtica. Torra ha recordat que les demandes que van fer des del Govern català "no han tingut resposta", ha carregat contra Pedro Sánchez remarcant que les accions anunciades "són insuficients" i ha insistit que "cal tancar fronteres i prohibir el moviment entre territoris". "Si tinguéssim les competències no hauríem dubtat ni un moment per actuar de forma més ferma", ha asseverat. "Demano als ciutadans catalans que prenguin la iniciativa, fem una lluita compartida, cívica i solidària", ha subratllat.

D'altra banda i seguint el que el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, havia demanat aquest diumenge al matí, ha remarcat que cal un pal·liar el xoc econòmic que probablement provocarà el coronavirus i ha recordat a Sánchez que, si el Govern espanyol va poder rescatar amb 60.000 milions d'euros a la banca durant la crisi econòmica del 2008, ara cal "salvar les empreses, els treballadors I els autònoms". En aquest sentit, ha demanat accions contundents per suspendre terminis de pagaments a la seguretat social, així com establir una indemnització per a autònoms, suspendre els pagaments d'hipoteques o línies de crèdits, o remunerar als treballadors que es queden a casa.



Torra ha sol·licitat al conseller de Polítiques Digitals i Administracions Públiques, Jordi Puigneró, que el personal de la Generalitat treballi des de casa i que només surtin aquells que executin feines "imprescindibles". També ha parlat amb el conseller de Treball, Assumptes socials i Familia, Chakir El Homrani i la consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, perquè des de la patronal i els sindicats assegurin el confinament domiciliari. "Cal cessar ja tota activiat que no sigui imprescindible i essencial", ha insistit. En aquest sentit, ha demanat als empresaris "responsabilitat i solidaritat".



D'altra banda, ha explicat que ha indicat al conseller d'Interior, Miquel Buch, que els Mossos d'Esquadra garanteixin aquesta "aturada solidària del país" i que la policia catalana estaria preparada per dur a terme "el confinament si s'apliqués a l'Estat espanyol". Així mateix ha recalcat que l'Executiu espanyol "no ha de permetre l'èxode de les persones afectades, inclòs a Cataunya". "És una greu irresponsabilitat tenint en compte la situació actual i les previsions actuals amb les quals ens podem trobar", ha carregat. Ha insistit que "això va de salut, no de proclames patriòtiques caduques" ni de recentralitzar la "bona feina feta a Catalunya". Ha assegurat que el Govern continuarà prenent decisions, "guiats per les persones més expertes per garantir la salut i la vida". "Prenem la iniciativa, fem els passos que calgui", ha conclòs.



