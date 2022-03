Torra és jutjat en absència tot i no presentar-se al segon judici per desobediència en ser una causa menor

L'expresident de la Generalitat Quim Torra no s'ha presentat al judici que tenia previst aquest dijous per la segona causa de desobediència. A diferència del primer cas que el va inhabilitar i en què hi va participar tot i ser encara president de la Generalitat aquest cop Torra ha assegurat en un comunicat que "no legitimaré aquest judici polític amb la meva presència". El judici finalment ha començat igualment.

"No legitimaré aquest judici polític amb la meva presència"

La vista estava prevista al jutjat penal número 6 de Barcelona, a la Ciutat de la Justícia. L'expresident afegeix en el seu comunicat que no legitimarà una nova "escenificació repressiva disfressada de justícia" i demana empara als tribunals internacionals perquè assegura que no reconeix la legitimitat de la justícia espanyola "que no respecta ni els tractats internacionals ni els drets fonamentals". Torra ha publicat també un vídeo a les xarxes explicant els motius que l'han dut a prendre aquesta decisió.

Finalment, l'expresident de la Generalitat ha estat jutjat igualment per desobediència tot i no presentar-se al judici. Com que la petició de pena no és de presó, la llei preveu que es pugui celebrar el judici, i ni les acusacions ni la defensa s'hi han oposat. La fiscalia li demana 20 mesos d'inhabilitació per no retirar una pancarta a favor dels polítics presos del balcó del Palau de la Generalitat tot i que ho havia ordenat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) el setembre del 2019. Dos testimonis, el mosso que va fer el requeriment i un assessor de Torra, han explicat que altres vegades hi havia pancartes al balcó i mai s'havien obligat a retirar.

Es tracta del segon judici per la presumpta desobediència d'una instrucció del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) del 2019 que instava a despenjar de manera permanent una pancarta que reclamava la llibertat dels presos independentistes i el retorn dels exiliats de la façana del Palau de la Generalitat. La causa s'instrueix arran d'una denúncia de la plataforma Impulso Ciudadano. L'expresident ja va ser jutjat i inhabilitat en un primer judici també per no retirar la pancarta durant període electoral en el qual si que es va prestar a declarar.

Al vídeo, Torra reconeix, com ja va fer en la primera causa, que va desobeir les instruccions perquè eren "il·legals". Afegeix que el segon judici demostra que la repressió política a l'estat continua i aprofita per expressar el seu suport a tots els investigats i encausats per fets similars i en el marc de l'1-O. "No legitimaré aquesta farsa", insisteix Torra, que al mateix temps demana empara als tribunals internacionals perquè assegura que no trobarà justícia en els espanyols.



L'expresident defensa que les pancartes "en defensa dels drets humans" són legítimes i han de poder ser mostrades en espais públics. En aquest sentit, posa com a exemple les pancartes en suport a Ucraïna per la guerra llençada per Rússia visibles en molts edificis actualment.

D'altra banda, Torra insta els magistrats que l'han de jutjar aquest segon cop a seguir el posicionament que dos magistrats del Tribunal Constitucional van fer en el recurs presentat per l'expresident contra la sentència que el va condemnar i inhabilitar, on van fer vots particulars. Un d'ells veia "legítima i raonable" la sospita de Torra sobre la imparcialitat del president del TSJC i un altre sostenia que s'hauria d'haver debatut la constitucionalitat de la privació automàtica del càrrec.

Tant ell com la seva defensa, recorden que el Consell d'Europa va instar l'estat espanyol a aturar les causes contra els polítics successors dels qui havien estat empresonats i exiliats quan es tractava del "dret legítim" de demanar-ne la llibertat. És per aquest motiu, que en l'escrit de defensa presentat el setembre passat demana incloure en les proves la resolució 2381 de l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa.

Lamenta manca d'unitat en l'independentisme

Per últim, Torra afirma que el seu judici demostra que hi ha judicis polítics a l'Estat espanyol i lamenta que, davant d'això, l'independentisme "no sigui capaç d'articular una resposta unitària, contundent i desafiant". L'expresident reivindica que no hi ha solucions fora de la independència i assegura que com més tard arribi "pitjor".