Contundent intervenció de la defensa del president de la Generalitat, Quim Torra, a l’inici del judici al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) pel cas dels llaços grocs. La defensa, exercida pels advocats Gonzalo Boye i Isabel Elbal, ha demanat primer la suspensió del judici fins que hi compareguin els membres de la Junta Electoral Central (JEC) i, posteriorment, directament la nul·litat, en considerar que s’ha vulnerat tant el dret a la presumpció d’innocència com el dret a un jutge imparcial de Torra. El president català està acusat d’un presumpte delicte de desobediència, per no atendre en primera instància les instruccions de la JEC i retirar la simbologia en suport als presos polítics durant la campanya electoral per als comicis estatals del passat 28 d’abril. La Fiscalia demana per a ell una inhabilitació d’un any i vuit mesos per a exercici de qualsevol càrrec públic.



El judici ha arrencat a les 9h del matí, després que Torra hagi arribat a la seu del TSJC, al passeig Lluís Companys de Barcelona, acompanyat d’una comitiva formada per unes 500 persones, entre els que hi havia els membres del Govern, així com els diputats de JxCat, dirigents d’ERC i la CUP i representants de les principals entitats sobiranistes, com l’ANC, Òmnium Cultural i l’Associació de Municipis per la Independència.



L’advocada Isabel Elbal ha estat l’encarregada de defensar les qüestions prèvies, que han suposat un atac frontal al tribunal. Elbal ha demanat primer la suspensió del judici fins que no hi compareguin com a testimonis els integrants de la JEC, per explicar unes resolucions que, al seu parer, “desborden” els marges d’actuació d’aquest organisme, segons informa Alejandro López de Miguel. Si no compareixen, l’advocada entén que el TSJC podria vulnerar el principi d’igualtat d’armes, perjudicant Torra.



Posteriorment, Elbal ha reclamat la nul·litat de totes les actuacions. Entén que s'ha vulnerat el dret de Torra a tenir un jutge imparcial. La lletrada relata una sèrie de fets per argumentar que ni la JEC ni el tribunal són imparcials, i que part dels seus membres s'han mostrat fins i tot "hostils" cap a l'independentisme. La lletrada ha argumentat que el jutge instructor, Carlos Ramos, en la interlocutòria de conclusió de la investigació fa una redacció "parcial" dels fets i no una recopilació "objectiva i neutra". I això, per tant, impedeix un judici just. A més a més, també ha apuntat contra el president de la sala, Jesús María Barrientos, de qui ha dit que està contaminat perquè ja s’ha pronunciat públicament sobre els llaós grocs i, de fet, ha recordat que el magistrat va marxar d’un acte al Col·legi d’Advocats quan el president del Parlament, Roger Torrent, va parlar dels presos polítics.



Elba ha reclamat l’aturada del judici perquè és una "anomalia democràtica", ja que es pretén jutjar per un "acte polític" la més "alta autoritat" de Catalunya. Finalment ha manifestat que s’ha vulnerat la pressumpció d’innocència de Torra i ha repassat declaracions polítiques en què ja se l’ha donat per condemna citant, entre d’altres, paraules de la portaveu parlamentària de Cs, Lorena Roldán.