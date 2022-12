Tot el que has de saber sobre 'La Marató' de TV3

Les malaties cardiovasculars són la principal causa de mortalitat en els països desenvolupats, i centren totes les mirades de La Marató de TV3 d'enguany. Des de primera hora del matí d'aquest diumenge, el programa elebra més de 3.500 activitats, organitzades per diferents entitats d'arreu del territori. Amb això, l'organització aspira a superar els 12 milions d'euros recaptats l'any 2021, quan La Marató recollia fons contra la salut mental.

La graella de TV3 estarà marcada tota la jornada de diumenge per La Marató, amb un programa especial extensiu que donarà pas als Telenotícies del migida i la nit. Alguns dels escenaris del programa seran la Fundació Alícia-Món Sant Benet, on hi serà Ariadna Oltra, i Bellver de Cerdanya, des d'on la presentadora Agnés Marqués connectarà en directe amb actes i activitats que es diguin a terme.

Durant la matinada del dilluns coneixerem els resultats dels donatius

A la tarda la programació es dirigirà als estudis de la Televisió de Catalunya, des d'on Quim Masferrer i Eloi Vila conduiran un programa amb entrevistes, testimonis, actuacions musicals i moltes activitats més.

I cap a la matinada del dilluns coneixerem la recaptació final de La Marató de TV3, després d'un diumenge que es preveu de moltíssima activitat a les terres catalanes. El rècord econòmic de La Marató són els 15.068.252 euros contra el càncer del 2018, o sigui que caldrà estar atents a si el programa d'enguany supera l'estadística.

Per a totes aquelles persones que vulguin aportar el seu gra de sorra amb un donatiu han de saber que hi ha gairebé 600 teleoperadors voluntaris al seu servei aquest diumenge. Les aportacions es poden fer per comprant el disc oficial (físic o en plataformes), per vía telefònica (900 21 50 50), per Bizum amb el codi 33333, transferència bancària, mitjançant un codi QR que apareixerà en pantalla durant els programes o en els caixers automàtics de CaixaBank.



Quines activitats puc fer a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona?

D'entre les activitats que es duran a terme a Barcelona, destaquem les Jornades de Rol i Música a l'Espai Química el diumenge a la tarda, on els participants podran gaudir de jocs de taula acompanyats d'actuacions musicals, i també destaquem el concert solidari de l'Associació Cultural de l'Escola de Música de Gràcia, a partir de les 16:00 hores.

Pel que fa a les activitats de Girona, també aquest diumenge a la tarda hi haurà una partida solidària del tradicional joc de la Quina, amb tots els fons per La Marató. I també un concert solidari dels alumnes del Conservatori i Escola de Música Isaac Albéniz de la Diputació de Girona.

Qui passi el diumenge pels voltants de Lleida encara és a temps de passar pel vermut popular de l'Associació de Dones d'Alcanó amb l'actuació musical de Komboloko, o pot buscar el seu tió solidari al poble d'Acoletge.

A Tarragona s'hi pot degustar una fideuà solidària i un vermut al costat de la Colla gegantera dels Pallaresos, jugar un bingo solidari amb la Llar de Jubilats i pensionistes de la Pobla de Mafumet o córrer la cursa del Club Athletic Track de Tarragona.