Tot el que se sap i les incògnites sobre quines piscines es podran reomplir aquest estiu, marcat per la sequera

A les portes d'un estiu que es preveu calorós i marcat per les restriccions d'aigua degut a la sequera, el Govern finalment permetrà reomplir les piscines. Però amb unes condicions que no han estat exemptes de polèmica. En concret, es podran obrir aquelles piscines públiques i privades que funcionin com a refugi climàtic, una potestat que quedarà en mans dels ajuntaments i que ha obert grans incògnites. Caldrà socorrista? Qui assumirà el cost? Es podrà cobrar una entrada?

Amb l'actual fase d'emergència al sistema Ter-Llobregat, que inclou Barcelona, la seva regió metropolitana i municipis de Girona, quedava totalment prohibit reomplir piscines, tant públiques com privades. Aquesta mesura va generar indignació per part de la ciutadania, ja que les piscines són la principal font refrescant durant les intenses onades de calor de l'estiu. Per això, el Govern ha decidit flexibilitzar les condicions per permetre l'obertura d'algunes piscines.

Totes les piscines privades podran ser refugis climàtics?

No. El decret aprovat pel Govern no contempla que les piscines privades d'habitatges unifamiliars, és a dir, les piscines particulars individuals, puguin ser declarades refugi climàtic, però sí aquelles que siguin d'àrees comunitàries o d'urbanitzacions. De fet, el Govern creu que la immensa majoria de piscines que funcionaran com a refugis climàtics seran totes les públiques i algunes d'hotels i càmpings, a banda de les d'equipaments comunitaris privats.

També es consideren privades i possibles refugis climàtics les piscines de centres esportius privats i altres instal·lacions col·lectives.



Qui decidirà que una piscina privada pot ser un refugi climàtic?

Els ajuntaments, que hauran d'elaborar un cens amb les piscines que considerin adequades per ser refugis climàtics. La portaveu del Govern català, Patrícia Plaja, va justificar dimarts que siguin els municipis els que decideixin quines són les piscines refugi que s'han d'obrir, dient que ells són els que millor coneixen la situació local.

Com es regularà?

Els ajuntaments hauran d'aprovar unes ordenances específiques per regular-ho. El text diu que les piscines de titularitat privada hauran de funcionar "en les mateixes condicions que funcionen les públiques". Per tant, seran els consistoris els que decidiran tot allò que envolta les condicions de l'obertura de les pis­cines comunitàries (en matèria de seguretat, salvament, aforaments, horaris, etc).



En cobrarà una entrada?

De nou, serà l'ordenança municipal la que fixarà si serà gratuïta o de pagament. Ara bé, el text diu que les piscines privades que seran refugi climàtic han de tenir les"condicions idèntiques de preus que les piscines públiques". Per tant, el preu de l'entrada serà previsiblement similar a la d'una piscina municipal.



Qui assumirà el cost dels socorristes?

De nou, Plaja va apuntar que "seran els ajuntaments els que hauran d'arribar a acords amb els propietaris privats per establir quin és exactament el règim d'ús d'aquests refugis climàtics".