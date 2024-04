El Govern limita per primer cop el consum d'aigua als turistes a les portes de l'estiu i les eleccions del 12-M

A les portes d'un estiu que es preveu sec i amb les eleccions del 12 de maig de fons, amb la sequera com un dels temes que més preocupa a la ciutadania, el Govern de la Generalitat ha decidit limitar per primera vegada el consum d'aigua als turistes.

Fins ara, el sector no havia tingut restriccions específiques, i, en general, se l'havia tractat com un ús domèstic més, però l'Executiu ha aprovat aquest dimarts un decret llei que fixa uns límits per turista. Concretament, limita en 100 litres per dia el consum màxim per plaça en establiments turístics en el cas que el municipi estigui en la fase d'emergència 1 del Pla Especial de Sequera, com és el cas de Barcelona i la regió metropolitana, entre d'altres zones del país.

En el cas que el municipi es trobi en emergència 2, com és el cas de Figueres, Cabanes, Cadaqués, Castelló d'Empúries o Roses,

el consum màxim serà de 90 litres. I en el cas d'estar en la fase d'excepcionalitat, el límit és de 115 litres. Els consum màxims establerts per plaça per als establiments d'allotjament turístic són equivalents al consum dels ciutadans de Catalunya. Aquests límits inclouen el consum domèstic i també tots els usos que es fan dins d'un municipi, fins i tot possibles pèrdues de la xarxa de subministrament.

Ara bé, aquestes dotacions màximes per al sector turístic no seran obligatòries per a tothom. El Govern només les farà complir en aquells municipis que acumulin tres mesos superant el consum màxim per habitant i dia.

Fins a 150.000 euros de multa

D'altra banda, es modifica el règim sancionador per apropar el model a un sistema que se centri a sancionar l'excés de consum i prengui en consideració un període trimestral consecutiu de la infracció (i no mensual, com fins ara). A més, es proposa un model que sancioni concretament l'excés del consum i no els danys i, per tant, s'eliminen els imports sancionadors dels danys (indemnització).

La infracció lleu se sancionarà amb multa de fins a 10.000 euros; la infracció greu, amb multa d'entre 10.000,01 i 50.000 euros; i la infracció molt greu, amb multa de 50.000,01 a 150.000 euros. Fins ara, l'ACA ha obert 140 expedients a municipis per incompliment.

Les piscines privades podran ser refugis climàtics

El Pla també estableix que les piscines que actuïn com a refugi climàtic podran ser les públiques, però també podran ser aquelles de titularitat privada que tinguin un acord amb l'ajuntament per ser d'ús públic obert a la ciutadania en les mateixes condicions que funcionen les piscines públiques. Aquestes piscines censades com a refugi climàtic podran reomplir-se en les quantitats indispensables per garantir la qualitat sanitària de l'aigua, sempre que s'apliquin mesures d'estalvi addicionals que compensin l'aigua que s'utilitzi.

Sobre el nou règim especial per a dessalinitzadores mòbils de titularitat privada, el Govern estableix que constitueix una aportació addicional finançada amb fons propis, és a dir no públics, i que no compromet la resta de recursos hídrics del sistema. En el cas dels hotels, el Govern ja va obrir la porta a què aquests puguin omplir les seves piscines amb dessalinitzadores privades -tal com va sol·licitar el sector hoteler de Lloret de Mar- i, per tant, no estaran obligats a obrir-se al públic general.