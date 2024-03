Els hotels, càmpings i parcs aquàtics podran utilitzar dessaladores per omplir les piscines 

L'alternativa que van plantejar fa unes setmanes un grup d'hotelers de Lloret de Mar (Selva) per omplir les piscines dels seus hotels amb aigua de mar a través d'una dessaladora ha rebut el vistiplau de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA). El Govern ha autoritzat l'ús d'aigua procedent de dessalinitzadores privades sempre que serveixin per mantenir la viabilitat econòmica d'empreses privades i llocs de treball, sobretot en sectors com la indústria o el turisme, concretament hotels, càmpings i parcs aquàtics.

Les modificacions fetes pel Govern s'han aprovat aquest dijous en la Comissió Interdepartamental de Sequera (CIS). La portaveu del Govern, Patricia Plaja, ha recordat que Catalunya travessa una sequera "extrema" i que la situació "empitjora cada dia que passa", però també ha defensat que el Govern continua treballant amb l'objectiu que la ciutadania i els sectors econòmics "es vegin el mínim afectats" per les restriccions.

Abans de donar llum verda a aquesta mena d'instal·lacions, l'ACA avaluarà cada cas de forma individual. En cap cas es permetrà utilitzar aigua dessalada per a una piscina d'ús particular, però l'aigua sobrant d'aquests instal·lacions es podria connectar a la xarxa. Per ara, el Govern no ha rebut cap petició formal, però sí que ha admès que ja hi ha alguna proposta sobre la taula, com és el cas de la dessalinitzadora adquirida pel sector hoteler de Lloret de Mar.



Es flexibilitzen les restriccions a la ramadera i agricultura

A banda de l'autorització de dessalinitzadores mòbils, l'Executiu també ha acceptat flexibilitzar les restriccions d'aigua que contempla el Pla Especial de Sequera per a l'agricultura com a la ramaderia. Ho ha fet després de setmanes de mobilitzacions per part dels pagesos, que reclamaven menys restriccions per assegurar la supervivència dels seus conreus i bestiar.

Pel que fa a la ramaderia, es retira l'obligació de reduir un 50% l'ús d'aigua en aquelles explotacions on l'activitat es basa en femelles reproductores. En el cas de les explotacions d'engreix, s'haurà de reduir el consum d'aigua en un 50%, o bé el percentatge que se'ls aprovi en el pla d'estalvi, a través de les mesures que el ramader cregui oportunes implementar. A més, les granges d'engreix podran reposar el 100% dels caps de bestiar si deixen l'explotació buida durant uns dies després de la matança.

Pel que fa a l'agricultura, la reducció del 80% en ús de l'aigua no serà obligatòria en aquelles explotacions on l'activitat es basa en conreus llenyosos o permanents i, per tant, el percentatge de reducció serà el que permeti garantir la supervivència d'aquests.

12 municipis de l'Alt Empordà entren a la fase 2 d'emergència

El Govern ha declarat la fase 2 d'emergència per sequera en 12 municipis de l'Alt Empordà que depenen de l'embassament Darnius Boadella. Són els primers que entren en aquest nivell de restriccions, i tindran una limitació de consum d'aigua de 180 litres per persona i dia (fins ara era de 200 litres). La mesura també implica el tancament total de les dutxes dels equipaments esportius.

La decisió del Govern arriba després que el pantà de Darnius Boadella hagi arribat a l'11% de capacitat. Els 12 municipis afectats són Figueres, Roses, Cadaqués, Castelló d'Empúries, Cabanes, el Far d'Empordà, Fortià, Llers, Riumors, Santa Llogaia d'Àlguema, Vila-sacra i Vilamalla. Entraran en la fase 2 d'emergència per sequera la setmana que ve.