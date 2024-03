Una seixantena de tractors tallen l'AP-7 a l'Ampolla en una nova jornada de protestes

Coincidint amb la segona jornada del debat monogràfic al Parlament sobre la pagesia, una seixantena de tractors i vehicles tallen l'AP-7 a l'altura de l'Ampolla en una nova jornada de protestes. Un tall convocat per l'associació agrària ASAJA, la Plataforma Pagesa a les Terres de l'Ebre i l'Associació de Cooperatives Productores d'Oli d'Oliva del Baix Ebre i Montsià (Acobem) que provoca retencions i desviaments del trànsit entre Amposta i l'Ametlla.

Després de concentrar-se a primera hora al passeig de l'Arenal de l'Ampolla (Baix Ebre), s'han desplaçat fins a l'autopista cap a les 10:00 hores. Els pagesos han desplegat pancartes, inflables i també estris per coure menjar. La previsió és que el tall s'allargui fins a la mitjanit.

La via està tallada en sentit nord entre l'Aldea i l'Ametlla de Mar i en sentit sud també es fan desviament per l'N-340 entre Amposta i l'Ametlla. Segons dades del Servei Català de Trànsit, això ha provocat circulació amb congestió en uns dos quilòmetres per sentit.

Veuen els acords amb el Departament d'Acció Climàtica positius però "completament insuficients", perquè asseguren que no resolen les seves problemàtiques. Segueixen reclamant uns preus justos per a la pagesia, més control de les importacions extracomunitàries i menys burocràcia.

Així ho ha remarcat la secretària d'ASAJA a Tarragona, Cecília Castelló, des de la mateixa autopista AP-7. "No s'ha parlat encara dels preus, ni dels problemes d'importacions amb productes fitosanitaris que nosaltres tenim prohibits", ha apuntat. Tampoc de problemes de robatoris al camp o mesures per "salvar el delta" de l'Ebre.

Tot i la decepció pel resultat del debat monogràfic al Paralment, Plataforma Pagesa creu que el tall ha de servir per donar suport als companys i fer visible la vigència de les reivindicacions. "També existim i estem totalment indignats", ha subratllat el portaveu de l'entitat a les Terres de l'Ebre, José María Martorell.

Votacions al Parlament

Els pagesos confien que les votacions previstes demà al Parlament permetin formalitzar el retorn del nom Departament d'Agricultura –"pot semblar poca cosa, però això representa la dignitat pagesa", ha precisat– així com una nova organització de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), amb representació agrària, per gestionar l'aigua i fer front als problemes derivats de la sequera que pateix el sector.

"L'agricultura està molt desprestigiada, estem molt desvalorats, desmotivats, molt envellits i la joventut no vol venir perquè no som una empresa rendible. Per a l'administració no pintem res i som el sector primari, que hauria de ser el motor de Catalunya perquè donem menjar a tots", ha emfasitzat.