La pagesia alça la veu des del Parlament: assenyalen la "mala gestió" i unes "polítiques nefastes"

Pagesos, ramaders i agricultors han fet sentir la seva veu al debat general sobre la pagesia al Parlament, després de setmanes de mobilitzacions i aconseguir diversos acords per part del Govern. Plataforma Pagesa, la Federació de Cooperatives Agràries, Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya i Unió de Pagesos han portat la problemàtica del sector a la cambra i han reclamat que s'escoltin les seves reivindicacions. Abans de la sessió, uns 200 pagesos han estat protestant sorollosament a les portes de la cambra catalana.

"Estem aquí per la mala gestió i unes polítiques nefastes dels darrers anys. I la sequera només ha estat la gota que ha fet vessar el got", ha etzibat Imma Puigcorbé, de la Plataforma Pagesa. "Ara estem en un punt de no retorn. O som un sector prioritari i que es cuida, o no acabaran les protestes", ha continuat. Defensar el model agrari familiar català i establir un full de ruta per als pròxims cinc anys han estat altres de les demandes.

"Si estem avui al Parlament és per culpa seva", ha recalcat la representant de Plataforma Pagesa, la més crítica i que ha esgotat àmpliament els quatre minuts d'intervenció. Puigcorbé ha carregat especialment contra la burocràcia, insistint en la necessitat d'implantar oficines comarcals. I ha lamentat l'esforç extra que s'exigeix al sector primari en la sequera, amb un 80% menys de reg i un 50% menys d'aigua a les granges.

"No són conscients que som un sector essencial", ha avisat la membre de Plataforma Pagesa, que igualment ha denunciat "l'espoli" de l'ACA al Ter i la Muga o el projecte del Hard Rock. "La pagesia és la base d'aquest país i se l'ha d'estimar, escoltar i tenir-la en compte. Perquè la nostra fi serà la vostra fam", ha conclòs Puigcorbé.



Un full de ruta i el model familiar

Per la seva part, Joan Carles Massot, de JARC, que ha reivindicat el ple per establir "un full de ruta" per als pròxims cinc o deu anys. "Cada vegada que hi ha un conseller nou li preguntem quin model d'agricultura vol i té pensat per a Catalunya. Per nosaltres, és molt clar: un model que indiscutiblement doni suport a l'agricultura professional", ha defensat. El representant s'ha desmarcat de les peticions de dimissió de Mascort i del canvi de nom de la conselleria.

Diversos pagesos i ramaders aplaudeixen la intervenció de Revolta Pagesa al ple monogràfic sobre pagesia al Parlament. — Arnau Martínez / ACN

D'altra banda, Ramon Sarroca, president de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, ha censurat la llei de cadena alimentària: "No ens representa". I ha recordat que la pagesia està al Parlament perquè "no se l'ha escoltat ni fet cas en massa ocasions". "Heu de posar-vos les piles, treballar més fort i potser diferent", ha recalcat Sarroca.

Finalment, el coordinador nacional d'Unió de Pagesos, Joan Caball, posat sobre la taula les xifres de la pagesia catalana, "un sector sense relleu i que s'està envellint", i ha recordat que el model àmpliament majoritari és la pagesia familiar. "Un model que està en risc per l'augment dels costos de producció, la càrrega burocràtica, la bretxa digital i el Pacte Verd Europeu", ha enumerat Caball. "Ara només queda un any de legislatura. I, si es vol, es pot fer. Només cal voluntat política", ha reblat.