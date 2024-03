Uns 200 pagesos protesten sorollosament a les portes del Parlament abans del debat monogràfic

Uns 200 pagesos s'han concentrat aquest dimarts al migdia davant del Parlament de Catalunya per exigir mesures contra la crisi del sector, coincidint amb el debat monogràfic que celebra la cambra catalana per abordar la situació de les activitats agràries. La sessió se celebra després de setmanes de mobilitzacions i aconseguir diversos acords per part del Govern. La protesta ha estat convocada per Unió de Pagesos, Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya i el moviment Revolta Pagesa.

Amb nombrosos cartells amb lemes a favor de l'agricultura local, els congregats han fet sonar esquelles i una serra mecànica, mentre els últims assistents entraven al Parlament per la sessió sobre el moment del sector. Entre els seus cartells, els agricultors han portat lemes a favor de la 'cultura local', el 'producte de proximitat' o la 'ramaderia de muntanya'.

"Esperem que se'ns escolti. Que els polítics despertin d'una vegada, deixin de mirar-nos amb recel i de criminalitzar-nos", ha assenyalat a l'ACN Guillem Pastoret, de la plataforma Revolta Pagesa. "Que escoltin les nostres reivindicacions i acceptin que tenim uns drets que s'han de reconèixer. No pot ser que un sector, que és petit en PIB i en població activa, però que té molt de pes a nivell de gestió territorial, sigui el gran oblidat d'aquest país", ha etzibat Pastoret.

Abans de la convocatòria dels agricultors, els Mossos d'Esquadra han reforçat la seguretat davant de la porta principal del Parlament, amb nombroses tanques i agents antiavalots. Tot i les sonades xiulades dels congregats a escassos metres del Parlament, no s'han registrat incidents. D'altra banda, representants de les organitzacions han accedit al ple del Parlament mitja hora abans de l'inici del debat, cap a les 15:30 hores, amb el suport dels seus companys a l'exterior.

Els representants del sector agrícola català reclamen al Parlament que voti una proposta de resolució per instar el Govern a engegar noves estratègies per mantenir el model d'agricultura familiar, i reconèixer el paper del primer sector a la societat. Entre altres mesures, exigeixen accions eficaces per fer complir la llei de la cadena alimentària i que no es pugui vendre aliments per sota del cost de producció, així com revisar les restriccions a l'ús de l'aigua implantades per la sequera.