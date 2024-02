Els pagesos reprenen les protestes amb talls a l'AP-7, l'N-II, l'A-2 i el pas fronterer del Coll d'Ares

Els pagesos de Catalunya han reprès aquest dimarts les protestes iniciades fa unes setmanes. I ho fan tallant les principals carreteres del país. Concretament, han tallat l'AP-7 i l'N-II a Pontós, a l'Alt Empordà, on han buidat diversos camions plens de fruita i verdura que provenien del Marroc. També han bloquejat l'A-2 a Soses i Tàrrega, en els dos sentits, i el pas fronterer del Coll d'Ares, on tenen previst mobilitzar-se amb pagesos de l'Estat francès. També està tallada la N-240 a Almacelles.

✊#LaPagesiaDiuProu27F

La columna de la Catalunya central ja ha passat el tunel del Cadí i no li queda gaire per arribar a Puigcerdà, on es trobarà amb la pagesia de l'Alt Urgell i la Cerdanya.

Objectiu: tallar la frontera per denunciar prou competència deslleial! pic.twitter.com/hQ5Uv904jD — Unió de Pagesos (@uniopagesos) February 27, 2024

El sector reclama millores en el sector, amb la reducció de la burocràcia, canvis en les mesures per pal·liar els efectes de la sequera, o la lluita contra la competència deslleial que consideren que pateixen de proveïdors de fora de la Unió Europea. Les protestes estan encapçalades per la plataforma Revolta Pagesa i Unió de Pagesos.

Per obstaculitzar el pas de vehicles en les dues carreteres, han fet fogueres, barricades i han travessat tractors al mig de la via

La principal protesta ha tingut lloc a Pontós. Pels volts de dos quarts d'una de la matinada, desenes de tractors han bloquejat l'AP-7 en els dos sentits i han encès dues fogueres amb arbrat, fustes i rodes a cada costat de la carretera. També han bloquejat l'N-II que passa just per sota de l'autopista. Per obstaculitzar el pas de vehicles en les dues carreteres, han fet fogueres, barricades i han travessat tractors al mig de la via. A més, a primera hora del matí han escampat el carregament de fruita i verdura que transportava des del Marroc un dels camions atrapats.

Què reclamen i què han aconseguit?

Amb les noves mobilitzaicons, els pagesos posen de nou sobre la taules les seves principals reivindicacions, com la reducció de la burocràcia per a la seva feina del dia a dia o al competència deslleial contra altres mercats més desregularitzats, entre d'altres. Demanen posar fi als abusos que pateixen els petits productors obligats a vendre per sota de preu de cost, uns plans estratègics de la Política Agrària Comuna (PAC) adaptats a la realitat mediterrània, solucions per als danys de fauna i acabar amb la competència deslleial de productes importats de fora de la Unió Europea.

A les reivindicacions, també s'hi sumen les restriccions que el Govern ha aplicat per pal·liar els efectes de la sequera

A les reivindicacions, també s'hi sumen les restriccions que el Govern ha aplicat per pal·liar els efectes de la sequera. A les zones en la fase d'emergència, com la regió metropolitana de Barcelona, part de la Catalunya Central i Girona, es suprimeix el reg agrícola en un 80% i només s'autoritza el reg de supervivència de cultius llenyosos, una prohibició que farà malbé moltes collites.

Fa unes setmanes, ja van dur a terme diverses marxes lentes fins arribar al centre de Barcelona, on es van reunir amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort. Una representació dels pagesos va reunir-se amb representants dels grups polítics i amb la presidenta del Parlament, que els va rebre al seu despatx. Arran de les trobades van arrencar tres compromisos: revisar les restriccions d'aigua, reduir la burocràcia i agilitzar el pagament d'ajuts.

En relació a la reducció de la burocràcia, el conseller Mascort va assegurar que la previsió és que el portal únic comenci a funcionar a finals de març. Segons va dir, ara es troba en una fase beta i s'ha deixat als pagesos que la testegin i facin observacions sobre el seu funcionament.