Acció Climàtica només permetrà omplir les piscines municipals considerades refugis climàtics

Les piscines municipals d'aquelles localitats que estiguin en emergència per sequera no podran omplir-se d'aigua el proper estiu. És una de les restriccions que especifica el pla de sequera. Ara bé, hi haurà determinades excepcions, segons ha avançat aquest dilluns el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, en una entrevista a TV3.

En concret, el titular del departament ha detallat que treballen en un cens de refugis climàtics de cara a l'estiu i que aquí s'hi podrien incloure piscines municipals. En aquests casos, sí que podrien ser reomplertes.

L'exemple que ha posat és el d'un barri en què la piscina és un refugi climàtic i no hi ha cap altre espai a la zona on refugiar-se, com ara una biblioteca. "Podríem estudiar que aquella piscina es convertís en refugi climàtic i es pogués omplir, però per situació normal no es podrà", ha dit. De fet, Mascort ha subratllat que cal posar-se al cap "que no hi ha aigua".

Sobre la dessaladora mòbil que volen comprar els hotelers de Lloret de Mar justament per omplir les piscines, el conseller ha reiterat que encara no ha vist el projecte, però que aquest s'encabirà en la norma legal "si és possible". "Les condicions tècniques del projecte marcaran que es pugui fer o no", ha afirmat.

Mascort també s'ha referit a les llicències urbanístiques per a piscines particulars en municipis i ha deixat clar que qui té les competències en aquest àmbit són els ajuntaments. Tot i que ha reconegut que poden estar obligats a autoritzar les llicències, també ha recordat que els municipis tenen eines per sancionar, si cal, quan s'omplen piscines.