Més del 40% dels municipis del Ter-Llobregat van excedir-se dels 200 litres d'aigua per habitant i dia al gener

84 municipis del total de 202 que s'integren en el sistema Ter – Llobregat van superar els 200 litres de consum d'aigua per habitant i dia durant el gener, just abans de l'entrada en emergència per sequera, que va declarar-se l'1 de febrer i que estableix aquest topall.

En aquell moment, es trobaven en la fase de pre-emergència, que fixava un límit de consum de 210 litres per habitant, que el gruix d'aquestes 84 localitats va superar. Dit amb altres paraules, bona part de les poblacions del Ter-Llobregat tenen feina pendent a fer per reduir els seus consums i adaptar-se a la nova situació.

El sistema Ter-Llobregat abasteix més de 6 milions de persones, és a dir, tres quarts de la població catalana, i inclou Barcelona i la seva àrea metropolitana, Sabadell i Terrassa, part de la Catalunya Central i Girona. En aquests moments, el conjunt d'embassaments que en formen part contenen 94,3 hm3 d'aigua, tot just el 15,4% de la seva capacitat. Són 5 hm3 menys que l'1 de febrer, quan va entrar en emergència.

La situació ha empitjorat amb relació al desembre, ja que aleshores hi havia 75 municipis del Ter-Llobregat amb un consum superior als 200 litres per habitant i dia, mentre que al gener n'hi va haver nou més i s'arriba a un total del 42%. En total, n'hi ha cinc que superen els 400 litres, 13 que es mouen entre els 300 i els 400 -dels quals tres excedeixen els 350- i 66 en la franja d'entre els 200 i els 300.

Begur, el que més consumeix

Pel que fa als 10 municipis que més consumeixen, el llistat és força similar al de desembre. Begur (Baix Empordà) passa del segon al primer lloc, amb un consum de 504 litres per persona i dia, nou més que al desembre, mentre que en segona posició hi ha Vilobí del Penedès (Alt Penedès) amb 485, 48 més que un mes enrere. El podi el completa Santa Susanna, que també creix i passa d'un consum de 454 a 463 litres. En quart lloc hi ha Canyelles (Garraf), amb 417 litres, 10 més que al desembre. El gran canvi el presenta Torrent, que passa de 500 litres -i primer lloc al desembre- als 403 del gener. El llistat el completen Matadepera (Vallès Occidental, amb 370), Olivella (Garraf, 362), Cubelles (Garraf, 356), i els baixempordanesos Pals i Calonge, ambdós amb 337.

Amb tot, des que es va declarar l'emergència per sequera a les zones més poblades de Catalunya nombrosos municipis han intensificat les mesures per reduir els seus consums. Begur, per exemple, va anunciar fa dues setmanes que restringiria el consum a 138 litres d'aigua per habitant i dia.