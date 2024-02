Els deu municipis del sistema Ter-Llobregat que consumeixen més aigua 

Des de divendres, els 202 municipis que formen part del sistema Ter-Llobregat estan sota emergència per sequera, el que comporta un enduriment de les restriccions en el consum d'aigua. Entre d'altres mesures, l'entrada en emergència implica un topall de 200 litres per habitant i dia, una xifra que engloba tot el consum d'aigua que es fa a un municipi, és a dir, el domèstic, però també el de la indústria i el comerç o, fins i tot, la que es perd per les fuites a les canonades.

Segons les darreres dades subministrades pels ajuntaments a l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), al desembre un total de 75 municipis del sistema Ter-Llobregat sobrepassaven aquests 200 litres per habitant i dia, és a dir, gairebé el 40% del total. D'aquests, n'hi ha sis amb un consum mitjà superior als 400 litres per habitant i dia, 16 estan entre els 300 i 400 i la resta -53- entre els 200 i 300.

A l'espera de comprovar l'impacte de les mesures que estan adoptant els ajuntaments per adaptar-se a la situació d'emergència al sistema que proveeix Barcelona i l'àrea metropolitana o Girona, detallem quines són les 10 localitats amb un major consum. La majoria són nuclis poc poblats i no n'hi ha cap de l'àrea metropolitana de Barcelona.

Torrent (Baix Empordà): 500

Amb 500 litres per habitant i dia, aquest petit municipi empordanès -té tot just 170 residents- és el que presenta un major consum per càpita del sistema Ter-Llobregat. Amb tot, l'evolució ha anat a la baixa, ja que al febrer del 2023 el volum era de 628 litres per resident al dia i al juny va arribar-se als 633. Segons l'alcalde del nucli, Josep Maria Ros, l'elevada xifra és conseqüència de la presència de l'hotel i restaurant Mas de Torrent, que representa més del 40% del consum municipal.

Begur (Baix Empordà): 495

En segona posició hi trobem un altre municipi del Baix Empordà, en aquest amb 495 litres per habitant i dia. Eminentment turístic, Begur compta amb uns 4.200 veïns, població que es multiplica durant els mesos d'estiu. Ara fa un any, el consum s'enfilava als 529 dies i va reduir-se a 313 durant l'agost -justament quan més residents temporals té- per tornar-se a enfilar des d'aleshores.

Begur és dels municipis que ja ha estat sancionat per l'ACA pel consum excessiu d'aigua. Arran de l'entrada en emergència per sequera, el consistori ha aprovat un canvi en les tarifes per encarir el preu del recurs als grans consumidors.

Santa Susanna (Maresme): 454

Amb poc més de 3.850 habitants i caracteritzat per les seves urbanitzacions, Santa Susanna tenia al desembre un consum de 454 litres per habitant i dia, més del doble del topall que fixa l'emergència per sequera. Amb una renda familiar bruta per habitant de 23.100 euros, segons les dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), el del Maresme és un dels 15 municipis més rics de Catalunya. En el seu cas, el volum de consum d'aigua va incrementar-se durant el 2023.

Vilobí del Penedès (Alt Penedès): 437

De menys de 1.150 residents aquest petit nucli de l'Alt Penedès també més que dobla el consum màxim d'aigua que li suposa l'estat d'emergència per sequera. Pràcticament durant tot el 2023 va superar els 400 litres per habitant i dia, si bé el sostre el va registrar al setembre, amb 592, i des d'aleshores ha anat significativament a la baixa, tot i que encara està lluny del que fixa l'ACA.

Canyelles (Garraf): 407

Tot i que la situació de sequera ja va ser preocupant durant tot el 2023, Canyelles (Garraf) no ha millorat el consum mitjà per habitant i dia i el desembre marcava els mateixos 407 litres d'aigua que al febrer. El nucli compta amb 5.200 veïns.

Sant Mateu de Bages (Bages): 406

Aquest petit nucli de la Catalunya Central, de 632 residents, és el que registra un major consum de la seva comarca, si bé l'ha fet disminuir en comparació amb els 466 litres per habitant i dia que tenia al febrer del 2023 o els 528 que va marcar el passat setembre.

Olivella (Garraf): 384

De poc més de 4.400 veïns, Olivella també compta amb nombroses urbanitzacions i té un consum d'aigua molt elevat. En bona part és degut al pèssim estat de la xarxa, segons va reconèixer a l'octubre el propi Ajuntament, que directament parlava d'un "col·lapse" de la infraestructura que havia disparat el volum de fuites. De fet, fa un any el consum era de 272 litres per habitant i dia, més de 100 menys dels que va registrar en concloure el desembre.

Regencós (Baix Empordà): 365

Es tracta del tercer municipi empordanès que apareix al top ten del rànquing dels principals consumidors, en el seu cas amb una mitjana de 365 litres per habitant i dia al desembre. Amb tot just 269 empadronats, Regencós va disparar el consum al desembre, amb 70 litres més que un mes enrere.

Matadepera (Vallès Occidental): 362

Amb gairebé 10.000 habitants, Matadepera és el municipi més poblat del rànquing i, com Begur, també ja ha estat sancionat per l'ACA per un consum excessiu d'aigua. Nucli que tradicionalment encapçala els llistats de localitats més riques de Catalunya -el 2020, era el de major renda familiar bruta disponible per habitant, segons les darreres dades disponibles-, va tancar el desembre amb un consum de 362 litres al dia per resident. Una xifra elevada, però clarament a la baixa respecte els 487 de l'agost.

Torrelles de Foix (Alt Penedès): 348

Finalment, el desè municipi amb un major consum d'aigua del Ter-Llobregat és Torrelles de Foix, amb 348 litres per habitant i dia, que són 100 menys dels que registrava a l'agost. El municipi té poc més de 2.600 veïns.