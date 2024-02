Begur limita el consum d'aigua a 138 litres per habitant i dia per reduir-lo "dràsticament"

L'Ajuntament de Begur (Baix Empordà) ha fixat un topall de 138 litres d'aigua per habitant i dia amb l'objectiu de "frenar" i reduir "dràsticament" els "alts consums" davant l'entrada en emergència per sequera. La localitat sobrepassa amb escreix les restriccions fixades pel Govern: al desembre va consumir 495 litres per habitant i dia, segons les darreres dades disponibles de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA).

De fet, des del desembre l'ACA ja imposa multes als municipis que excedeixen els topalls de consum fixat per les restriccions per la sequera, Begur ha estat un dels més afectats. La sanció supera els 54.000 euros: correspon a una multa de 41.800 euros, als quals s'hi sumen 12.555 més per litres d'aigua d'excés que s'hi van consumir. Begur és un dels municipis que més gasta, tan sols per darrere de Torrent (Baix Empordà) que arriba als 500 litres, segons les darreres dades disponibles.

Tot i que el consistori defensi que està actuant, el consum d'aigua ha anat a l'alça durant els darrers mesos. La xifra només ha fet que incrementar-se des de l'agost, quan el consum per habitant i dia es va aconseguir abaixar fins als 313 litres. Al setembre va passar als 356, a l'octubre als 409, al novembre es va enfilar fins als 487 i al desembre va créixer fins als 495.

La xifra que imposa ara Begur està força sota de la que estableix la Generalitat quan s'entri en el pitjor dels escenaris per sequera (emergència 3), en què la dotació es limitarà als 160 litres per habitant i dia. El topall no només inclou l'ús domèstic, sinó també les activitats econòmiques i comercials.

Les mesures de Begur

La resta de restriccions que aplica el municipi davant l'entrada en emergència van en sintonia amb aquelles que ha fixat la Generalitat. "Moltes de les mesures ja s'han estat seguint de facto", diu el regidor de Medi Ambient, Jordi González. "Reduir els consums es troba en mans de tota la ciutadania, així com de les persones que ens visiten", subratlla l'alcaldessa, Maite Selva.