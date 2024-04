Totes les piscines públiques de Barcelona podran obrir a l'estiu com a refugi climàtic

L'Ajuntament de Barcelona preveu obrir totes les piscines públiques aquest estiu, segons ha avançat Catalunya Ràdio. Fonts municipals expliquen que s'ha decidit declarar totes les piscines municipals de la ciutat, una cinquantena, com a refugi climàtic perquè puguin obrir a l'estiu. "Són espais que permeten estar a una temperatura de confort en èpoques de calor forta", argumenten.

Es tracta d'una possibilitat que recull el decret llei de mesures urgents que la Generalitat va aprovar dimarts per fer front a la sequera i al mateix temps proporcionar un espai segur a la ciutadania davant les onades de calor. La primera tinenta d'alcaldia, Laia Bonet, afirma que així es garanteix la "funció social" que poden tenir les piscines.

El decret aprovat pel Govern afegeix al Pla Especial de Sequera (PES) l'establiment d'un cens de refugis climàtics on els consistori podran incloure piscines públiques i privades obertes a la ciutadania. Només les que es declarin com a refugi climàtic es podran reomplir. Sobre les piscines de titularitat privada, com les d'hotels o comunitats de veïns, l'Ajuntament assegura que ho està avaluant.

Fer front als episodis de temperatures extremes

Bonet ha afegit que "malgrat que la norma traspassa tota la responsabilitat als ajuntaments sense detalls ni recursos per implantar-la, l'Ajuntament posa el focus en les persones i reforça la xarxa de refugis climàtics per fer front als episodis de temperatures extremes, cada cop més freqüents a la ciutat".

En concret, detallen des del consistori, les piscines seran d'accés universal, és a dir, estaran subjectes a un preu públic per a la ciutadania i es desenvoluparan els ajuts corresponents a persones en situació de vulnerabilitat perquè barceloní en pugui quedar exclòs.