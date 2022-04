El nombre d'accidents laborals amb baixa a Catalunya s'ha disparat un 25% en els últims vuit anys, mentre que els accidents mortals han passat dels 50 l'any 2013 als 68 l'any 2021, el que suposa un increment del 38%. Són dades que recull l'informe La prevenció en el centre de la recuperació, presentat aquest dimecres per la Unió General de Treballadors (UGT) i que té com a objectiu denunciar la precarietat en matèria de prevenció.

El sector serveis és el que acumula més accidents laborals

El sindicat ha denunciat que la sinistralitat a Catalunya creixi en línia amb la millora del PIB, una situació que no es dona a la resta de països de la Unió Europea, ha assegurat que el país pateix un "dèficit" en polítiques de prevenció a les empreses i ha exigit "més recursos" a la Inspecció de Treball.



Segons les dades de la UGT, Catalunya va tancar el 2021 amb 90.961 accidents de treball amb baixa. Això suposa un increment del 21% en termes interanuals i del 25% des del 2013. Pel que fa als accidents sense baixa, aquests es van situar en 93.458 el darrer exercici, un 9,2% més que l'any passat, mentre que els accidents 'in itinere' –aquells que es produeixen durant un desplaçament cap al lloc de treball- van incrementar-se un 20,4%, fins als 16.701.



En total, l'any 2021 es van notificar 201.120 accidents laborals a Catalunya, un 15,2% més en comparació al 2020. Quant als accidents mortals, fins a 790 persones han perdut la vida en accidents de feina durant els últims anys a Catalunya.

El sector on més van augmentar els accidents va ser el dels serveis, un fet que el sindicat atribueix a la reactivació després de la crisi de la Covid-19. L'any 2021, el sector serveis va sumar 57.695 accidents laborals amb baixa, un 26,5% més que l'exercici anterior. El segon sector va ser la construcció, on la xifra d'accidents amb baixa va passar de 10.566 l'any passat a 12.183 l'any 2021 (+15,3%). Pel que fa a la indústria, el nombre d'incidències van ser de 19.152, un 11,2% més en termes interanuals, mentre que en el cas de l'agricultura se'n van detectar 1.931, un 9% més.

Més recursos per posar-hi fre

El sindicat ha reclamat més recursos per evitar que la tendència es mantingui a l'alça. "Tenim la sensació que l'administració ja accepta que un determinat nombre de persones hagi de morir o emmalaltir per la feina, i nosaltres ens neguem a normalitzar-ho", ha comentat la secretària de política sindical de la UGT a Catalunya, Núria Gilgado. En aquest sentit, la representant sindical ha denunciat que la Inspecció de Treball no disposa de suficients mitjans perquè l'administració garanteixi la seguretat i salut dels treballadors i ha indicat que el nombre d'incompliments en matèria de seguretat a les empreses és molt alt.