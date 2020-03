Treball estableix un ajut de fins a 2.000 euros per a cada autònom que vegi afectats els ingressos pel coronavirus

Fins a 2.000 euros per a cada autònom que vegi afectats els seus ingressos pels efectes de la lluita contra el Covid19. Aquesta és la mesura d'impacte que aprovarà aquest dimarts el Govern de la Generalitat en el Consell Executiu que es desenvolupa des de dos quarts de deu del matí per via telemàtica. El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies gestionarà la mesura per paliar la greu situació econòmica que genera l'estat d'excepcionalitat actual provocada pel coronavirus amb confinaments, tancament d'establiments i suspensió d'activitats diverses que en molts casos estan relacionades amb les persones treballadores autònomes, una de les baules més febles de la cadena laboral.

L'ajuda s'estableix en forma de prestació econòmica a tots aquells autònoms i autònomes que acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes del coronavirus en la seva activitat econòmica, i sempre que figurin d’alta en activitats de les que les autoritats sanitàries han decretat el tancament i no disposin d’altres fonts alternatives d’ingressos. La mesura afecta especialment hores d'ara al sector de les indústries culturals, esdeveniments col·lectius, esportius, i negocis de restauració, turisme i gimnasos, entre altres. Tot aquell autònom vinculat a aquestes activitats podrà rebre la prestació.

Partida pressupostària de 7,5 milions

El Departament d'Economia de la Generalitat ja ha habilitat una partida de 7,5 milions d’euros i preveu beneficiar unes 4.500 treballadors autònomes. Per accedir a aquest ajut, caldrà estar donades d’alta al règim especial de treballadors autònoms de la Seguretat Social (RETA), i amb domicili fiscal a Catalunya. Les peticions de l'ajut es podran començar a tramitar la setmana vinent per via telemàtica al web del Departament de Treball.



Segons explica el Departament de Treball, l’accés a l’ajut s’aconsegueix mitjançant l’acreditació de pèrdues econòmiques en el mes de març de 2020 en comparació amb el mateix mes de març de 2019. Per tant d'entrada caldrà una antiguitat d'un any com a autònom per rebre l'ajut. Però en el cas d'una antiguitat inferior a un any, la comparació es farà amb la mitjana de la facturació mensual des de l’alta al règim d'autònoms.

Segons el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani "aquesta mesura s'ha decidit posar en marxa com a resposta urgent a les persones que configuren el Treball Autònom de Catalunya davant d’aquesta situació excepcional, que ha obligat a a diferents autoritats governatives a actuar en el confinament i aïllament de persones i activitats".



D'altra banda, El Homrani ha explicat en declaracions a Rac1 que en el decret no defineixen el tipus d'autònoms que es poden beneficiar de l'ajut, i que s'haurà d'avaluar "cas per cas". En tot cas, ha dit que "no hi ha limitacions" i que "qualsevol autònom que pugui demostrar la reducció dràstica i involuntària de la facturació i que ha hagut de tancar l'activitat econòmica per decisions de salut pública", podrà optar a l'ajut.