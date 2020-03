El coronavirus atura l’activitat econòmica a Catalunya

L’expansió i la crisi del coronavirus ja ha colpejat l’economia catalana en només tres dies. Des del passat divendres, dia en què ja es van anunciar algunes mesures de limitació de la circulació i l’activitat, les empreses han presentat una setantena d’Expedients de Regulació d’Ocupació Temporal (ERTO), que afecten gairebé 4.000 treballadors. A més d’aquestes peticions, la companyia més gran de Catalunya, l’automobilística Seat ha plantejat un expedient pels seus 14.800 empleats, amb el qual s’ha compromès a completar fins al 80% del sou dels empleats quan es trobin en la situació d’atur. Aquests moviments del sector industrial s’afegeixen als d’altres àmbits, com el turístic, el de les agències de viatges o el dels congressos i fires professionals, que han deixat sota mínims l’activitat econòmica de Catalunya.



Després de les mesures econòmiques proposades pel Govern de l’Estat en el Consell de Ministres extraordinari del passat dissabte, la consellera d’Empresa i Ocupació, Àngels Chacón, ha fet una crida a "limitar l’activitat laboral als mínims essencials" per frenar la pandèmia del coronavirus. Per compensar aquestes pèrdues, Chacón ha exigit que s’articulin ajuts a les empreses per la paralització de l’activitat, així com un pla de suport a pimes i autònoms. La petició l’han secundat les principals patronals, que han sol·licitat al Govern central més liquiditat, compensacions econòmiques i l’ajornament de deutes i pagaments.



En una roda de premsa realitzada per videoconferència, el president de Pimec, Josep González, ha demanat un pla de xoc per pal·liar les pèrdues del coronavirus, en el qual ha detallat la necessitat de "suspendre les cotitzacions a la Seguretat Social, l’ajornament de l’IVA i la compensació dels deutes fiscals". González ha recordat que "si no es prenen mesures, el terratrèmol actual es convertirà en un tsunami".

Més injecció de liquiditat a les pimes

González ha assegurat que el pla de la Generalitat per injectar 1.000 milions d’euros a les pimes es queda curt i ha matisat que "necessitaríem entre 3.000 i 5.000 milions d’euros". El president de Pimec ha criticat que el Govern segueixi sense complir amb la llei de morositat i pagui a les pimes en un període mitjà de 70 dies, "quan ho hauria de fer en un termini d’un mes". Tot i que les companyies ja han començat a utilitzar els recursos dels ERO temporals, González considera prioritari "injectar diners i posposar el pagament d’impostos".



Per la seva banda, Foment del Treball proposa que l’Estat actuï com a garantia per injectar 30.000 milions d’euros a l’economia. En aquest sentit, vol que en el Consell de Ministres de demà "es prioritzi la liquiditat per evitar la ruptura del sistema de pagaments". Així, creuen que els diners arribaran als autònoms i les pimes. Un altre de les iniciatives que reivindica Foment és agilitzar la devolució dels impostos, especialment el centrat en el règim de l’IVA per als exportadors.



Els sindicats posen el focus en les mesures de flexibilitat laboral del pla de xoc per evitar un reguitzell d’acomiadaments. Aquesta és la petició de la secretària de política sindical d'UGT Catalunya, Núria Gilgado. Des del sindicat admeten que des de l'anul·lació del Mobile, i ara amb la propagació del coronavirus, "hem detectat una menor ocupació que encara no podem concretar". Davant la possibilitat que les empreses es vegin forçades a efectuar suspensions d'ocupació, Gilgado reclama que aquestes vagin acompanyades de permisos retribuïts.

Precisament perquè aquests episodis no es generalitzin, la secretària d'Acció Sindical de CCOO Catalunya, Cristina Torre, sol·licita reordenar les jornades laborals anuals dels treballadors i pactar canvis. "Existeixen fires i congressos que se celebraran al setembre, per la qual cosa ara és el moment de pactar accions de flexibilitat, el teletreball o l'ús de les TIC". En el cas del sector industrial, "les propostes organitzatives han d'equilibrar-se entre la producció i les necessitats empresarials, que per desgràcia ara estan totes aturades".

Allau d’expedients de regulació

En només tres dies, el Departament de Treball ja ha rebut 70 Expedients de Regulació Temporal de l'Ocupació a Catalunya (ERTO) per la crisi del coronavirus, que afecten 3.819 persones. D’aquest, 53 peticions són per causa de força major davant la impossibilitat de seguir amb l’activitat habitual. Dins d’aquest escenari, Seat ha anunciat avui mateix que presentarà un ERTO per 14.800 treballadors. Tot i que l’expedient afectarà a tota la plantilla, només s’aplicarà als quals hagin d’aturar la seva feina.



La direcció de la companyia ha garantit que complementarà la prestació de desocupació de l'ERTO fins al 80% del sou de cada empleat. La mesura s'ha presentat per "causa major" a la Direcció General de Relacions Laborals de la Generalitat de Catalunya davant les dificultats "logístiques i productives" provocades pel coronavirus. Fonts sindicals calculen que es podria allargar cinc o sis setmanes.

Descens dels turistes

La factura del coronavirus no només s’ha notat al sector de l’automòbil. Àmbits com el turístic, les agències de viatges o els congressos i fires ja reben les conseqüències d’aquest impacte. La setmana passada, el col·lectiu dels guies turístics ja va denunciar l'efecte de la supressió dels serveis, especialment els contractats pels ciutadans dels països asiàtics. La presidenta de l'Associació Professional d'Informadors Turístics (APTI) de Barcelona, Mari Paz Alonso, defineix la situació com a "brutal". En aquest sentit, precisa que "una caiguda tan brusca i ràpida no l'havíem viscut ni després dels atemptats de 2017 ni amb les protestes de carrer després de la sentència del procés".

La por i la psicosi pel coronavirus també va arribar als turistes que viatgen a Barcelona. Des de la suspensió del Mobile World Congress, la xifra de visitants forans ha baixat un 20%. Així ho assegura el president de l'Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzades (Acave), Martí Sarrate. "Els eixos comercials i turístics de la ciutat estan pràcticament buits, ja que fins i tot el comprador nacional està expectant", explicava Sarrate abans de l’ordre de tancament dels establiments de restauració.



La incertesa sobre el coronavirus ha danyat tots els sectors productius. Una vegada s'aconsegueixi controlar l'emergència sanitària, les administracions i empreses hauran de mesurar l'impacte per a afrontar noves mesures i ajudes per a esmorteir el cop econòmic que ha deixat la pandèmia en l'activitat econòmica.