El Tribunal Constitucional rebutja per unanimitat suspendre la condemna als presos polítics

El ple del Tribunal Constitucional (TC) ha rebutjat per unanimitat suspendre les condemnes de presó de sis dels nou presos polítics: Jordi Turull, Josep Rull, Dolors Bassa, Joaquim Forn, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. Tots havien demanat quedar en llibertat mentre el Constitucional resol els recursos d'empara que van presentar contra la condemna per sedició que el passat octubre els va imposar el Suprem. Resta per a més endavant la resolució de les peticions d'Oriol Junqueras, Raül Romeva i Carme Forcadell, que van recusar els 12 magistrat del TC en considerar que eren "parcials".



La raó per la qual el TC ha rebutjat deixar en suspens les condemnes, expliquen fonts jurídiques a Efe, es fonamenta en una doctrina consolidada del tribunal que diu que només se suspenen quan les penes de presó són inferiors a cinc anys. En el cas dels presos polítics independentistes, les condemnes són d'un mínim de cinc anys.



El TC va admetre a tràmit els recursos a principis del mes passat en un ple telemàtic. En comptes de resoldre també les mesures cautelars que demanaven la suspensió de la condemna a l'espera de resolució, va decidir obrir una peça separada sobre la qüestió al·legant que no es donava el supòsit d'urgència excepcional argumentada per les defenses. Un cop tombada la petició de sortir en llibertat, ara es començaran a analitzar els recursos d'empara, un tràmit que pot durar més d'un any i que és el darrer tràmit per poder portar el cas al Tribunal Europeu de Drets Humans, situat a Estrasburg.

Diversos presos polítics, entre ells Oriol Junqueras, Dolors Bassa i Jordi Cuixart, que avui compleix 32 mesos de presó, han denunciat la decisió del TC per xarxes socials. "La única justícia que esperem és la que ha de venir d'Europa però sobretot, la dels nostres conciutadans i conciutadanes que saben que som innocents", ha protestat el líder d'ERC. D'altra banda, el president de la Generalitat, Quim Torra, també s'ha indignat per la resolució judicial. "Cap independentista trobarà mai justícia a Espanya", ha tuitat.



Dimecres està previst que resolguin les recusacions que Junqueras, Romeva i Forcadell van plantejar contra tots ells i que previsiblement seran rebutjades en tant que la jurisprudència del TC estableix que les recusacions massives de tots els membres del tribunal són "inadmissibles", apunten les fonts.