Troben vuit noves evocacions de Picasso a Horta de Sant Joan

El Centre Picasso d'Horta de Sant Joan (Terra Alta) ha trobat vuit evocacions que el pintor va fer de la seva primera estada al poble. El centre ja ha incorporat les reproduccions de les obres originals a la seva pinacoteca, coincidint amb que ara es compleixen 125 anys d'aquest període en el qual Pablo Ruiz Picasso residia a la localitat.

Es tracta d'obres fetes l'any 1901 a Barcelona, buscant refugi en els records que té d'Horta al dolor pel suïcidi del seu amic, el pintor Carles Casagemes a París. D'altres daten de l'any 1903.

S'hi mostren algunes escenes populars, com els bous a la plaça prop de l'església, un retrat del carrer i la zona coneguda com la 'costereta', o el d'un grup de dones a les portes de missa. També inclouen dibuixos de la taverna, amb el seu propietari tocant la guitarra, o el ball de la jota. Una de les altres escenes quotidianes és de casa del seu gran amic, el pintor hortolà Manuel Pallarès, que el porta al poble convalescent d'escarlatina el 1898.

Aquestes últimes evocacions de Picasso sobre Horta s'han trobat en fins a cinc països diferents. Els olis sobre tela de 1901 s'han localitzat al Kunsthaus Zürich (Suïssa), al Museu d'Israel (Jerusalem) i al Fogg Art Museum de Harvard (Estats Units); I la resta d'aquarel·les i dibuixos a tinta i a llapis de 1903 es conserven al Museu Picasso de París (França), Los Angeles Country Museum of Art (Estats Units), al Von der Heydt Museum de Wuppertal (Alemanya) i d'una col·lecció privada de Suïssa.

Elies Gastón, president del Centre Picasso d'Horta, assenyala una de les reproduccions. — Anna Ferràs / ACN

I és que per veure totes les obres que recull el Centre Picasso caldria anar a més d'una desena de països i a una trentena de museus, a més de visitar les originals de les col·leccions privades. "No és massa difícil" fer les reproduccions d'aquestes obres, tan sols cal pagar el procés i rebre les autoritzacions corresponents. "El procés és laboriós, però és factible", diu Elies Gastón, president del Centre Picasso.

Sense suports ni poder celebrar les efemèrides

Aquest 2023 es compleixen els cinquanta anys de la mort de Picasso, però el centre hortolà no podrà celebrar l'efemèride amb grans propostes, com tampoc l'aniversari d'aquesta primera estada. I és que el projecte continua sense a penes suport de les administracions.

El Centre Picasso s'autofinança amb les entrades dels seus visitants i la filantropia dels seus responsables. No reben ajudes públiques, més enllà del suport de l'Ajuntament d'Horta i les limitacions econòmiques els obliguen a rebutjar propostes de primer nivell.

"Només aspirem a subsistir, poder tenir-lo obert i mostrar les reproduccions i contar els llaços sentimentals i artístics entre Picasso i el poble, però no disposem de recursos per fer exposicions que tenim preparades", lamenta el responsable.

L'exterior del Centre Picasso a Horta. — Anna Ferràs / ACN

De moment, acolliran a l'octubre una exposició fotogràfica del fotògraf francès Jean Mari del Moral sobre Picasso i Miró, Horta i Mont-roig. També estan pendents si el Museu Picasso de Barcelona si també els poden cedir alguna exposició de fotografies. La que han hagut de descartar perquè no tenen els recursos per poder acollir obra original és la mostra provisionalment titulada Rue Gabriel, número 9.

Els responsables del Centre Picasso asseguren haver parlat amb els darrers "cinc o sis" consellers de Cultura, però el Govern els diu que no el pot incloure en la xarxa de museus perquè no té obra original, i fora de la xarxa no reben subvencions. I és que el centre no té les condicions (com la seguretat) per acollir obra original i hauria de resoldre altres mancances, que no poden resoldre per aquestes mancances econòmiques.

"Horta seria un motor de turisme cultural si tingués un centre en categoria de museu Picasso", sosté el president del Centre Picasso. "L'estada de Picasso a Horta és prou important perquè alguna administració ho valori i hi hagi alguna mena d'ajuda per poder tirar endavant", reclama.

La recerca del centre

La pinacoteca del Centre Picasso té prop de 200 obres, però ara se'n van descobrint més a poc a poc. De vegades per Internet, de vegades algú que reconeix el poble en un quadre en un museu de qualsevol racó del món, o de vegades, com ha passat fa poc, algú que els contacta perquè "ha heretat" una obra dels anys joves de Picasso i no sap si està feta a Horta.

Els primers anys del centre picassià les obres es localitzaven gràcies a Josep Palau i Fabre, poeta i dramaturg, i un dels màxims especialistes en l'obra del pintor malagueny, amb el qual va tenir una estreta relació els últims anys de l'artista. Palau i Fabre es va bolcar en ajudar la posada en marxa del centre hortolà. "A Horta és com si li hagués tocat la loteria, té la butlleta a casa i no la va a cobrar", va arribar a dir.