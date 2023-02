El Museu Picasso es bolca per commemorar els 50 anys de la mort del pintor i els 60 de l'equipament

El Museu Picasso de Barcelona vol commemorar amb magnificència els 50 anys de la mort de Pablo Picasso, així el 60è aniversari de la fundació de l'equipament. Enguany acull dues grans mostres: la dedicada al marxant Daniel-Henry Kahnweiler, visitable des del desembre; i la que a la tardor abordarà la relació entre el malagueny i Joan Miró, en col·laboració amb la Fundació Joan Miró.

Segons s'ha anunciat avui en la presentació de la programació d'enguany, el museu sortirà "com mai" portes enfora amb iniciatives com la guia Cartografia Picasso. Barcelona, un simposi internacional i activitats en biblioteques, entre altres projectes col·laboratius. També amb dues exposicions amb els fons del museu a Madrid i una a París.

La tendència a l'alça del museu l'apuntala la bona acollida que ja ha tingut l'exposició Daniel-Henry Kahnweiler. Marxant i editor. Es tracta d'una mostra organitzada amb el Centre Pompidou de París i que forma part de la programació oficial de la Celebració Picasso 1973 - 2023, organitzada entre França i Espanya. Va obrir portes al desembre, i el museu va tancar aquell mes amb una xifra de visitants que supera la dels mesos de desembre dels últims anys.

D'altra banda, coincidint amb la celebració del 50 aniversari de la mort de Pablo Picasso i el 40 de la de Joan Miró, les dues institucions preparen l'exposició que tindrà lloc a Barcelona de manera simultània a totes dues seus. Serà entre el 19 d'octubre de 2023 i el 25 de febrer de 2024.

Programació portes enfora

El Museu Picasso ha decidit que celebrarà la doble efemèride, sol i amb col·laboradors externs, dins i fora del museu. El director de l'equipament, Emmanuel Guigon, considera en aquest sentit que "la marca" d'aquest any és el conjunt de propostes i activitats que es faran portes enfora.

En el terreny expositiu no són poques les iniciatives amb participació del museu barceloní. Per ejmeple, un Rusiñol vist per Picasso al Museu de Maricel (Sitges) mostra alguns dels retrats que el pintor va realitzar de Rusiñol, o la col·laboració amb el Museu Diocesà i Comarcal de Solsona amb el préstec d'un conjunt d'obres i documents.

El director del Museu Picasso de Barcelona, Emmanuel Guigon, durant la presentació de la programació del 2023. — Pau Cortina / ACN

D'altra banda, es preparen dos projectes a Madrid. D'una banda, la inauguració de PhotoEspaña 2023 amb una gran mostra fotogràfica de l'arxiu del museu. I a la Casa de Velázquez, amb el projecte Diego Velázquez convida Pablo Picasso. I a París es podrà veure Pablo Picasso, Paul Eluard, una amistat sublim.

En aquest sentit, Guigon ha declarat que està "molt content" amb la participació d'aquesta manera del museu en la commemoració oficial de l'efemèride, coordinada Espanya i França. "No podia ser que el Museu Picasso, per ser el museu 'de Picasso', no tingués un protagonisme en la celebració", ha dit.

Artistes contemporanis

Més enllà de celebracions, el 2023 serà novament un any per a la revisió de la col·lecció del museu amb la mirada d'artistes contemporanis. La reconeguda artista visual valenciana Carmen Calvo en serà una de les més destacades. A l'abril, exposarà una petita retrospectiva de la seva obra, amb d'altres creades durant la pandèmia i també amb algunes peces fetes expressament per dialogar amb obra de Picasso.

En la mateixa línia, i en aquest cas també en motiu de la commemoració, el Museu Picasso i l'artista Hélène Delprat preparen una col·laboració que relaciona Picasso i la Guerra Civil, de cara a l'estiu.

En clau d'intervencions pròpiament dites a la col·lecció, els protagonistes són Carlos Pazos, Frederic Amat, ORLAN i Pilar Aymerich. Frederic Amat farà en l'àmbit de Picasso 1917 i els ballets russos una instal·lació tenint al cap El sombrero de Tres Picos de Picasso, Manuel de Falla i Massine al voltant de l'obra mestra de Picasso, l'Arlequí. L'artista performativa ORLAN i la fotògrafa Pilar Aymerich preparen també intervencions a la col·lecció encara per definir.

Altres activitats

Les Biblioteques de Barcelona, les Biblioteques de Catalunya i l'Institut Municipal de Serveis Socials també tenen propostes per celebrar el teatre, la poesia i l'art de l'artista. La Filmoteca de Catalunya, el Palau de la Música o el Museu del Disseny també participen en la commemoració.

Amb el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) el Picasso ha impulsat un seminari internacional. Exploraran de forma conjunta el paper actual de l'arxivística en l'art contemporani.

Finalment, el Museu Picasso també està preparant una festa "especial" pel 9 de març, coincidint amb l'aniversari d'aquests 60 anys de trajectòria d'un museu ideat per Picasso.