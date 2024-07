El TSJC suspèn temporalment el decret que protegeix el català a l'escola

El Govern el va aprovar fa uns mesos per blindar la llengua i evitar la imposició del 25% de castellà a les aules del país. El Departament d'Educació recorrerà la suspensió, impulsada per un recurs que va presentar l'Assemblea per una Escola Bilingüe