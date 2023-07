La UB concedirà el doctorat honoris causa a Carme Ruscalleda i a Pere Gimferrer

La Universitat de Barcelona (UB) concedirà el doctorat honoris causa a la xef Carme Ruscalleda, única xef del món amb set estrelles Michelin, i al poeta i assagista Pere Gimferrer. També rebran aquest reconeixement el matemàtic noruec Kristian Seip i la professora australiana Belinda E. Medlyn.

Es tracta de la màxima distinció que la UB concedeix a una persona en reconeixement dels seus mèrits i la seva trajectòria en l'àmbit acadèmic, científic o cultural, dels seus valors i de la seva especial vinculació amb aquesta universitat. La decisió l'ha pres el Consell de Govern de la Universitat de Barcelona, reunit en sessió ordinària.

La cuinera Carme Ruscalleda ha estat reconeguda per ser "una de les xefs més innovadores de la gastronomia mundial". "Va configurar una proposta gastronòmica basada en l'avantguarda i la tradició culinària mediterrània", defensa la nota de la universitat.

D'altra banda, Pere Gimferrer ha estat reconegut ser "pioner no només en el camp creatiu sinó també en els estudis sobre el barroc, el modernisme, les avantguardes, la generació del 27 i les relacions entre literatura i cinema". La UB destaca que l'honoris causa és un reconeixement que no ha obtingut en cap altra universitat.

Pel que fa a Kristian Seip, catedràtic del Departament de Ciències Matemàtiques de la Universitat Noruega de Ciència i Tecnologia a Trondheim des del 1993, se'l considera "un dels líders mundials en anàlisi matemàtica". "El seu camp d'expertesa inclou l'anàlisi real i complexa i les seves interaccions amb altres camps", afegeix la universitat.

Finalment, també rebrà el reconeixement Belinda E. Medlyn, que és professora de l'Institut del Clima Hawkesbury, de la Universitat de Sydney Occidental. Ha estat valorada "per l'estudi de les contribucions per a la comprensió i modelització de les respostes de la vegetació a les condicions ambientals, inclosos els efectes del canvi climàtic i els esdeveniments extrems".

Observatori per a l'Acció i la Recerca en Alimentació

D'altra banda, la institució també ha aprovat la creació de l'Observatori per a l'Acció i la Recerca en Alimentació (FARO, per l'anglès Food Action and Research Observatory). L'objectiu és fomentar les activitats acadèmiques i de recerca en l'àmbit de l'alimentació, des d'un enfocament sistèmic i interdisciplinari. "La voluntat és tenir un impacte positiu en termes de sostenibilitat, nutrició, salut i benestar de la població, gastronomia, qualitat i seguretat alimentàries, prosperitat, justícia social i democràcia", destaca la UB.