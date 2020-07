Unió de Pagesos i Som impulsen Arrels, el primer mercat de pagès en xarxa, i fan una crida per arribar als 5.000 fundadors

Unió de Pagesos i la cooperativa Som han unit forces per impulsar Arrels, el primer mercat de pagès en xarxa a Catalunya, després de la iniciativa 'Pagesia a Casa' que va engegar el sindicat en ple confinament. De moment, el projecte, que unirà productors i consumidors sense intermediaris, ja compta amb 1.000 fundadors i les dues entitats han fet una crida per arribar als 5.000 per arrencar el mercat a partir de la tardor. El director d’Arrels, Josep Sucarrats, ha deixat clar que el projecte no es vol convertir en un "Amazon català" i s'ha mostrat molt crític amb la plataforma, a qui ha acusat de ser "un gran depredador que colla els productors i destrueix el teixit comercial dels barris i pobles".

Durant l'estat d'alarma i el confinament, uns 400 productors d'Unió de Pagesos van poder abastir centenars de consumidors amb productes alimentaris de primera necessitat. Ara, segons el coordinador nacional d'Unió de Pagesos, Joan Caball, "que Arrels funcioni és una qüestió de país" i ha subratllat que durant el confinament es va demostrar que "Catalunya necessita els pagesos".

"Nosaltres no hem deixat de treballar, no hem fallat a la gent. Ara cal demostrar que, entre tots, som capaços de fer un país amb futur que valora la gent que l’alimenta i el seu territori", ha afegit Caball, que també ha constatat que durant aquests mesos "moltes iniciatives han funcionat bé" i que per això han cregut que sumar forces amb Som és "una decisió encertada", ja que permetrà donar continuïtat al projecte. "Hi ha altres formes de comprar, de consumir productes que els fan gent molt a prop de casa seva. Hi ha vegades que aquests productes han de donar voltes i voltes per arribar a la boca del consumidor", ha comentat.

Sucarrats ha ressaltat la necessitat que productors i consumidors siguin "els protagonistes reals més enllà de grans corporacions i grans xarxes de distribució que tenen la paella pel mànec, que treuen poder de decisió i treuen marge de benefici de manera escandalosa a la primera part de la cadena, que és qui està produint els aliments", ha dit.



Ara, l'objectiu és sumar 4.000 fundadors més i arribar als 5.000, segons han explicat Unió de Pagesos i Som. Així, els productors, pagesos, ramaders, pescadors i artesans que vulguin oferir els seus productes que compleixin els criteris de qualitat, proximitat i sostenibilitat es poden inscriure a la web. Per fer-se fundador, es poden fer aportacions d'entre 10 i 300 euros, amb diverses contraprestacions a canvi en funció de la quantitat.