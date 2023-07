La Universitat Catalana d'Estiu vol reunir Aragonès, Torra, Puigdemont, Montilla i Pujol

La 55a Universitat Catalana d'Estiu (UCE) pretén reunir cinc presidents de la Generalitat de Catalunya en un acte per commemorar els 50 anys de la mort del músic i compositor Pau Casals. L'organització assegura que hi assistiran Pere Aragonès, Quim Torra, Carles Puigdemont, José Montilla i Jordi Pujol, en un acte d'homenatge que es farà el 21 d'agost.

En el cas de Puigdemont, les fonts de l'organització detallen que s'està pendent de veure si la retirada de la immunitat per part del Tribunal General de la Unió Europea (TGUE), i la possible reactivació de les euroordres, el que podria travar que el 130è president de la Generalitat hi participés de forma presencial. Després de la sentència, l'expresident va decidir no viatjar a Estrasburg per participar en el ple del Parlament Europeu.

L'edició de l'UCE de 2023 se celebrarà com és habitual a Prada de Conflent (Catalunya Nord), entre el 17 i el 23 d'agost. El programa inclou debats sobre el català a l'escola, el Catalangate i, per primer cop, es lliuraran dos premis de recerca.

Té com a fil conductor La particularitat i la democràcia en temps de globalització, i tornarà a acollir cursos i activitats que abracen nombrosos àmbits. Es tracta de temes que van des del canvi climàtic a la política, passant per la cultura, el pensament i la història.

Per part del Govern, a banda del president Aragonès, assistiran a l'UCE la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, el conseller de Salut, Manel Balcells, el conseller de Recerca i Universitats, Joaquim Nadal, i la consellera d'Educació, Anna Simó.

Balcells participarà en la inauguració, on el president d'ERC, Oriol Junqueras, impartirà la lliçó L'exili dels presidents Lluís Companys, Josep Irla i Josep Tarradellas. Nadal, al seu torn, prendrà part en un debat sobre La universitat i la Unió Europea. També destaca una conferència sobre el Catalangate i la "persecució política", on participarà la presidenta de l'ANC, Dolors Feliu.

Dos premis de recerca

Les conselleres Vilagrà i Simó assistiran a la cloenda de l'UCE, un acte precedit pel lliurament del Premi Canigó 2023. Precisament, aquest any també es lliurarà un nou guardó, el Premi Joan Artur Roura i Comas, que s'ha dividit en dues categories. La primera distingirà un projecte de recerca al voltant de la història i significació de l'UCE, de l'exili o bé sobre com la cultura ha vertebrat els Països Catalans, i l'altra impulsarà la recuperació del patrimoni musical dels Països Catalans, recuperant una o més obres -corals o d'orquestra- d'un compositor català.