Uns 100.000 catalans de 60 a 65 anys ja tenen cita per la vacuna AstraZeneca a través d’un SMS o la nova web

Al voltant de 100.000 catalans d’entre 60 i 65 anys ja s’han inscrit des dilluns passat al vespre fins aquest dimecres per injectar-se la vacuna d’AstraZeneca fins la setmana vinent. Fins aquest dimecres hi ha hagut almenys 14.000 cites concedides, el 87% de les disponibles. Salut va començar a avisar per SMS als candidats dilluns. A més, en el total d’inscrits també n’hi ha alguns que ho han fet directament a través de la nova pàgina web sense haver rebut encara l’SMS. Fet que ha desbordat la web per l'allau de peticions rebudes i també ha generat polèmica el fet que s'estigui vacunant persones d'entre 60 i 65 anys quan encara no s'ha completat el col·lectiu de més de 80 i no s'ha començat el de 70.

Malgrat tot, la vacunació amb AstraZeneca amb la incorporació de la població general d'entre 60 a 65 anys, després que la setmana passada se n'aixequés la suspensió cautelar i aquest dilluns el govern espanyol autoritzés ampliar-ne el límit d'edat. Al poliesportiu de L'Olivera de Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat), un dels punts de vacunació que s'han muntat arreu de Catalunya, ha registrat aquest dimecres una llarga cua durant la jornada de persones que formen part d'aquest grup d'edat i també de col·lectius essencials de segona línia. "Hem tingut molt bona rebuda des de primera hora del matí. Estem tenint un degoteig continu", destaca Marta Rafael, una de les coordinadores d'aquest punt, on han convocat 365 persones aquest dimecres.

El punt de vacunació massiu al poliesportiu L'Olivera s'ha muntat en poques hores però aquest dimecres ha obert portes i l'engranatge ha funcionat, amb 365 dosis de vacuna de la Covid-19 ofertes i un circuit que, tot i la cua, va anar avançant a bon ritme al llarg del matí. Desenes de persones han format una cua que a primera hora ha envoltat part de les instal·lacions.



"La informació arriba un dia i és per ja. Hem de ser ràpids i ens hem d'adaptar al que ens va demanant el Departament de Salut per muntar la infraestructura. Hem tingut també molta ajuda de l'Ajuntament de Sant Boi i ens coordinem amb atenció primària. A nivell de logística i preparació és un gran esforç", destaca en declaracions a l'ACN Marta Rafael.

Convocats el dia anterior

Les persones de 60 a 65 anys que han acudit al punt de vacunació aquest dimecres havien rebut un missatge just el dia anterior que els informava que formaven part d'un dels col·lectius convocats. El missatge inclou un enllaç per reservar la cita. Aquest és el cas de Nieves i Luís, una parella veïna de Sant Boi que han rebut la primera dosi del vaccí aquest dimecres.



"Al principi era una mica reticent, però ara em sento alliberada. Tant de temps amb por de sortir al carrer", ha expressat Nieves, de 62 anys, a l'ACN en sortir del poliesportiu. "Jo estic sorprès perquè no esperava la vacuna tan aviat. La sogra té 91 anys i encara no li han dit res. Per això estem una mica sorpresos", ha exposat Luís, de 65 anys.

"Trobem de tot. Hi ha gent que sent una responsabilitat en el fet de vacunar-se i quan li toca ve i altres que tenen dubtes, perquè hi ha hagut informacions que poden donar lloc a contradiccions. Aquí resolem els dubtes que tenen i si estan decidits, els vacunem. Fins ara ningú ha decidit no vacunar-se", assenyala Rafael.



Aquesta coordinadora explica que la idea és que el poliesportiu estigui obert de dilluns a divendres amb horari lliscant i que adaptaran l'organització en funció de les dosis que vagin arribant. En el poliesportiu es podrien vacunar, com a màxim, un miler de persones en una sola jornada.