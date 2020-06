Uns 500 treballadors de Nissan es manifesten a Barcelona per exigir recuperar l'autorització prèvia als ERO

Uns 500 treballadors de Nissan s'han manifestat davant la seu del Departament d'Empresa i de la delegació del Govern espanyol a Catalunya per exigir recuperar l'autorització prèvia als Expedients de Regulació d'Ocupació (ERO), que es va eliminar amb la reforma laboral del 2012 promoguda pel PP. Els manifestants han caminat des de dalt del Passeig de Gràcia fins al carrer Mallorca, i han tallat el trànsit al seu pas, fins a dos quarts de dues, quan s'ha dissolt la concentració. Representants del comitè d'empresa s'han reunit amb la consellera d'Empresa, Àngels Chacón, i després amb la delegada del Govern espanyol, Teresa Cunillera, per reclamar que es derogui l'article 51 de l'Estatut dels Treballadors i per demanar la implicació de Renault.

​

"Demanem als polítics que passin de les paraules als fets. És molt fàcil derogar l'article 51 de l'Estatut dels Treballadors. Això evitaria que les empreses no puguin fer el que vulguin i hi hagi un filtre de l'administració per justificar el tancament. Nissan serà la primera, però poden venir moltes més empreses que marxin sense donar explicacions", ha explicat el delegat d'USOC al comitè d'empresa, Miguel Ruiz.

A la sortida de la reunió amb Cunillera, els sindicats han amenaçat amb mobilitzacions a Cantàbria, a la fàbrica de Los Corrales de Buelna, que subministra components per vehicles de Nissan i Renault que es munten en diverses plantes. "Anirem a Cantàbria per demostrar que també som capaços d'aturar Renault", ha dit Ruiz en una assemblea improvisada davant de la seu de la delegació del Govern espanyol a Catalunya.



Durant les tres hores de marxa, els concentrats han criticat la cúpula japonesa que va anunciar el tancament dels centres productius de Catalunya el 28 de maig; i també als dirigents de Renault, aliats amb Nissan i Mitsubishi; i al director que s'encarregarà de desmantellar la fàbrica, Frank Torres, a qui han amenaçat de "visitar" a casa seva. També s'han sentit crits en contra del president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, a qui li han recordat les seves declaracions on assegurava que l'ocupació a Barcelona estava "garantida".

La plantilla està en vaga indefinida des del 4 de maig per reclamar un futur industrial per les instal·lacions i ha decidit mantenir l'aturada un cop feta pública la intenció de l'automobilística de marxar de Catalunya. Els treballadors fa quatre setmanes que es manifesten per reclamar que es reverteixi el tancament dels centres de la Zona Franca, Montcada i Reixac i Sant Andreu, que donen feina a 3.000 persones directament i a més de 20.000 de forma indirecta, segons els sindicats.