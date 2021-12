La vacunació als infants de 5 a 11 anys començarà el 15 de desembre amb cita prèvia

La vacunació contra el coronavirus dels infants d'entre 5 i 11 anys a Catalunya es farà només amb cita prèvia i està previst que comenci el dimecres de la setmana que ve, 15 de desembre. En roda de premsa, la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, ha explicat que es podrà demanar cita a través de la web habilitada i que també s'enviaran SMS a les persones de les que es tingui el mòbil.

La previsió és que s'obri la franja de 5 a 11 anys de cop la setmana que ve i no de forma progressiva com s'havia sospesat, per "optimitzar l'estratègia de vacunació", ha explicat Cabezas. Principalment s'administraran les dosis als punts de vacunació, alguns dels quan s'han reobert en els darrers dies, a més d'alguns CAP i hospitals.



La Comissió de Salut Pública va acordar dimarts passat ampliar la vacunació als infants de 5 a 11 anys després que el vaccí pediàtric de Pfizer fos aprovat per l'Agència Europea del Medicament (EMA). La comissió, a instàncies de la Ponència de Vacunes, va decidir que l'interval entre dosis sigui de vuit setmanes.