La Comissió de Salut Pública, que reuneix el Ministeri de Sanitat i representants de les Comunitats Autònomes, ha aprovat ampliar la vacunació contra la Covid-19 a menors d'entre 5 i 11 anys. En una reunió aquest dimarts al matí, l'organisme ha donat llum verda a la vacunació de nens amb el vaccí pediàtric de Pfizer després que l'Agència Europea del Medicament (EMA, per les sigles en anglès) l'aprovés. Espanya rebrà aquest desembre 1,3 milions de dosis d'aquesta vacuna i de cara al gener 2 milions més.



La previsió és que les autonomies disposin d'aquest vaccí pediàtric a partir de la setmana vinent, a mitjans de desembre. Segons les darreres dades del Departament de Salut, ara mateix a Catalunya són precisament els menors de 12 anys els que presenten un major índex de contagis, un fet que també s'explica perquè encara no han pogut vacunar-se, un gest que redueix les probabilitats d'agafar la malaltia.



El Ministeri de Sanitat remarca en un comunicat que el repartiment entre les autonomies es farà de forma proporcional a la seva població diana. A l'Estat espanyol hi ha censats uns 3,3 milions de menors d'aquesta franja d'edat. L'organisme també ha decidit que l'interval d'administració entre les dues dosis sigui de vuit setmanes "per contribuir a incrementar la resposta immunitària" i per tenir vacunats a tots els menors de dotze anys "en un curt espai de temps amb almenys una dosi". La vacuna es dispensarà en vials diferents dels d'adults. Pfizer, però, proposa administrar dues dosis de la vacuna pediàtrica als nens amb 28 dies de diferència, amb una quantitat total que equival a una de les dosis dels adults.

Després de l'anunci, la portaveu del Govern, Patricia Plaja, ha garantit que "es començarà pels nens d'11 anys i progressivament s'anirà vacunant els nens de més a menys edat" fins a arribar als de 5 anys. La portaveu assegura que Salut donarà els detalls del dispositiu, però ha garantit que "quan arribin les vacunes, no es demorarà i l'inici serà ràpid".