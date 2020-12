La vacunació començarà diumenge a la residència Feixa Llarga de l'Hospitalet

Aquest diumenge arribaran les primeres 1.595 dosis de la vacuna a Catalunya i la campanya començarà a la residència Feixa Llarga de l'Hospitalet de Llobregat. En aquesta primera jornada es vacunaran residents de centres repartits per tot el territori català. A poques hores del primer àpat nadalenc, el Govern ha fet una crida a extremar al màxim les mesures de seguretat durant aquestes festes, fent èmfasi en què cal reduir les interaccions socials. La consellera de Salut, Alba Vergés, ha recordat que tot i que estiguin permeses les trobades de fins a 10 persones de dos nuclis de convivència hi ha una "situació epidemiològica complexa" i per tant el millor és evitar-les. Si finalment s'opta per fer-les, recomanen fer-ho en espais exteriors i no necessàriament en una taula, per tal de garantir la distància. "El que fem ara determinarà la cruesa del mes de gener", ha alertat.

"El creixement [de la pandèmia] hi és, hem aconseguit que sigui lent però les xifres són molt altes"

Vergés ha comparegut amb el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, i el cap de Protecció Civil, Sergio Delgado. Tots han subratllat la necessitat de "no abaixar la guàrdia" en un moment en què s'està apunt de començar la vacunació, el proper diumenge. "El creixement [de la pandèmia] hi és, hem aconseguit que sigui lent però les xifres són molt altes", ha afirmat Vergés. Argimon ha afegit que aquestes xifres poden "trencar l'equilibri assistencial" i ha reiterat la necessitat que hi hagi "mínima interacció". "Que estigui permès no vol dir que s'hagi de fer. No és l'any de fer sobretaules", ha afegit Sàmper.



Respecte a les residències, tant Vergés com Argimon han fet èmfasi en què el protocol prioritza les sortides dels residents per a tres dies o més i han desencoratjat les sortides de poques hores pel perill que suposen.



En cas que finalment s'opti per fer trobades, Delgado ha recomanat prioritzar els espais a l'aire lliure, que no es mengi al voltant d'una taula i que, si es fa a l'interior, hi hagi ventilació "abans, durant i després". "En un espai tancat durant hores hi ha un risc de contagi molt elevat", ha recordat. Així mateix, ha explicat que a la taula cal mantenir un metre de distància entre no convivents i que per reduir el risc cal posar-se la mascareta mentre no s'estigui consumint.



Inici de la campanya de vacunació a les residències

Cada dilluns arribaran 60.000 noves dosis a Catalunya

La consellera ha demanat a la ciutadania "un últim esforç" abans d'iniciar la vacunació. Aquest diumenge arriban les primeres 1.595 dosis a Catalunya i la campanya començarà a la residència Feixa Llarga de l'Hospitalet de Llobregat. Es tracta d'un centre gran i sense casos de coronavirus. Vergés ha fet èmfasi que hi haurà "equitat territorial" i en aquest primer dia es vacunaran persones que viuen i treballen en residències de totes les regions sanitàries.

A l'Alt Pirineu i l'Aran es començarà per la residència Nostra Senyora de Ribera, de la Pobla de Segur; a Lleida, per la residència Balàfia 1; a Tarragona, pel centre La Mercè; a les Terres de l'Ebre, a Móra, per la residència Natzaret; a la Catalunya central, per la residència Fonts de Capellans, a Manresa; a Barcelona ciutat, pel centre Mil·lenari de Ciutat Vella; a la Metropolitana Nord, pel centre Sabadell Gent Gran; i a Girona, per la residència Creu de Palau.

Per fer possible la campanya s'ha format a més de 2.000 infermeres i administratius que es desplaçaran en equips mòbils pel territori. Vergés ha explicat que cada dilluns, a partir del 28 de desembre, es rebran 60.000 dosis que es començaran a posar l'endemà. "És una estratègia llarga, que durarà setmanes", ha recordat.

Argimon ha subratllat que a Catalunya anualment es posen uns 3.000 milions de vacunes, i que la vacunació de la covid comportarà que siguin més de 12 milions. Per tal d'obtenir la immunitat de grup amb aquesta malaltia cal assolir el 70% o 80% de persones vacunades. "Hem d'aconseguir que la màxima gent possible es vacuni", ha dit. Aquesta campanya comporta diferents reptes logístics, com per exemple que s'utilitzi més d'un vaccí -es començarà amb el de Pfizer però es preveu que n'arribin diferents- o que s'hagin de conservar ultracongelades.

Per la seva banda, el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ha posat de manifest que la mobilitat al túnel del Cadí s'ha reduït dràsticament des del confinament perimetral de la comarca de la Cerdanya, en vigor des d'aquest dimecres juntament amb el del Ripollès, amb un 60% menys de moviment que dijous passat.