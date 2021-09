La Comissió de Salut Pública -que aplega autonomies i el Ministeri de Sanitat- ha aprovat aquest dijous que s'administri una tercera dosi de les vacunes contra la Covid-19 a les persones grans que viuen en residències i a persones amb la immunitat baixa, segons ha confirmat el Ministeri de Sanitat. L'anunci es coneix després que el Consell Interterritorial de Salut es posicionés a favor d'administrar les terceres dosis de Pfizer o Moderna a les persones més vulnerables per motius de salut.



Les persones amb immunitat baixa que rebran la tercera dosi són aquelles que estan reconegudes en el grup 7 de l'estratègia de vacunació: persones amb diàlisi, amb síndrome de Down amb 40 o més anys d'edat, amb trasplantament d'òrgan sòlid o en llista d' espera, amb tractament substitutiu renal, amb càncer d'òrgan sòlid o malaltia oncohematològica. Ja estan rebent una tercera dosi les persones amb cert tractament d'immunosupressors de molt alt risc.



En un comunicat, el Ministeri de Sanitat ha argumentat que Salut Pública ha "seguit les recomanacions de la Ponència de Vacunes" al considerar que la tercera dosi anava seria beneficiosa per a les persones amb immunitat baixa i als majors institucionalitzats "donada la seva fragilitat, pluripatologia i estar en entorns tancats".

A més, s'ha deixat obert el debat per a la setmana vinent sobre l'administració de terceres dosi a persones grans no institucionalitzades. La Ponència de Vacunes seguirà estudiant l'"evidència disponible" per ampliar els grups als quals s'està subministrant aquestes dosis addicionals, segons confirmen a Públic fonts de la Comissió. Tot apunta que el proper grup serà el de persones majors de 80 anys no institucionalitzades.



Espanya pren aquesta decisió després que diversos països rics hagin començat a posar dosi de reforç malgrat que l'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha advertit que no és el moment. La directora regional de l'OMS per a l'Àfrica, Matshidiso Moeti, va explicar en una roda de premsa que la introducció de dosis de reforç posa en risc la vacunació en països de renda mitjana o baixa. Mentre que l'Agència Europea de l'Medicament (EMA) sí que va donar el vistiplau al fet que s'administrés a les persones amb un sistema immunitari deprimit, però no a persones amb un bon estat de salut.