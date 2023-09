Vall d'Hebron aplica un nou model tecnològic per guanyar temps i reduir seqüeles d'ictus

L'Hospital Vall d'Hebron ha posat en marxa un nou model i tecnologia per escurçar el temps de resposta amb els pacients d'ictus isquèmic i hemorràgic, i reduir-ne les seqüeles. En concret, el One Step Ictus concentra en una única sala d'accés directe tota l'atenció al pacient per reduir al màxim el temps des que arriba al Servei d'Urgències fins que rep el tractament (temps porta-agulla).

Es tracta d'una sala única a Europa i un abordatge innovador, amb la qual confia passar de 47 a 17 minuts de mitjana, 30 minuts de diferència. En un pacient amb ictus, es calcula que cada minut moren dos milions de neurones, per la qual cosa "temps és cervell", segons han destacat els responsables el projecte. El projecte ha entrat en funcionament després d'un any d'actuacions estructurals i tecnològiques.

Gràcies al trasllat directe del pacient amb ictus a la sala d'angiografia, es duplicarà la probabilitat d'un bon pronòstic funcional dels pacients amb ictus més greus. El centre calcula que un 48% poden arribar a aconseguir una recuperació clínica gairebé total després de ser sotmesos a una trombectomia directa, enfront del 27% dels pacients que segueixen el circuit tradicional.

One Step Ictus ha anat acompanyat de la reforma de l'espai de neuroradiologia intervencionista, que s'ha equipat amb la tecnologia més innovadora perquè els professionals avaluïn, diagnostiquin i tractin els pacients de forma més àgil. Amb el projecte també s'incorpora la plataforma SmartStroke, que recull sistemàticament dades clíniques i indicadors transversals, i facilita la comunicació directa amb el pacient un cop és donat d'alta, fent-ne un seguiment.

Equipament tecnològic per diagnosticar i tractar els pacients amb ictus en una única sala, en el projecte One Step Ictus de Vall d'Hebron. — Laura Fíguls / ACN

El conseller de Salut Manel Balcells ha destacat aquest divendres que el projecte suposa "un estalvi de temps, guanyar temps, i, en els ictus, actuar amb rapidesa és clau". Així mateix, és "una nova manera de contractar els serveis, coneguda com a compra pública innovadora, que fomenta la innovació": "Permetrà que pacients que han patit un ictus puguin fer una vida normal".

El projecte s'emmarca en la transformació del nou Vall d'Hebron, segons ha explicat Albert Salazar, gerent del centre. Es tracta d'una "aposta estratègica que passa per la creació de nous equipaments i la millora de les infraestructures acompanyades de la tecnologia més puntera per resoldre els reptes que la sanitat ens planteja", ha detallat.

El projecte One Step Ictus té un cost total de 18.185.676 euros cofinançat al 50% amb Fons Europeus de Desenvolupament Regional (FEDER). Aquests aportaran 9.092.838 euros, al Programa Operatiu 2014-2020 de Catalunya que impulsa projectes de Compra Pública Innovadora en el marc del Sistema Sanitari Integral d'Utilització Pública de Catalunya (SISCAT).



2.000 pacients l'any

L'Hospital atén cada any uns 2.000 pacients amb ictus isquèmic i hemorràgic i preveu que més de 560 es beneficiaran de forma directa del nou model. L'any 2022, Vall d'Hebron va atendre 1.945 pacients amb un diagnòstic inicial d'ictus, dels quals 1.433 presentaven ictus isquèmic, 180 accidents isquèmic transitori i 64 ictus hemorràgics, que són les patologies més freqüents que atén la Unitat d'Ictus.