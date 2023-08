La variant Eris de Covid-19 circula per Catalunya fa més d'un mes

La nova subvariant de la Covid-19 anomenada Eris circula per Catalunya des de fa més d'un mes. En concret, es va detectar per primera vegada en humans el 8 de juny, a través de la xarxa sentinella de seqüenciació, i es va registrar en aigües residuals la setmana del 10 de juliol. Fins al 7 d'agost hi havia un total de 29 registres d'aquesta subvariant de coronavirus al Sistema d'Informació per a la Vigilància d'Infeccions a Catalunya (SIVIC).

D'altra banda, 52 de les 122 mostres positives d'Eris en l'àmbit estatal incloses al GISAID són de Catalunya. Es tracta d'un sistema de declaració voluntària de resultats de seqüenciació de coronavirus a nivell internacional.

Durant el mes de juliol hi ha hagut un augment de casos de la Covid-19 a Catalunya, que segons Salut Pública "pot tenir un origen multifactorial". Es pot deure a un major contacte amb persones fora de l'entorn habitual, a causa de les vacances de molts ciutadans, i també al fet que la mascareta ja no és obligatòria pràcticament enlloc.

Tanmateix, hi pot haver una baixada de la immunitat quan han passat molts mesos de la darrera vacunació i en molts casos de l'última infecció. Relacionat amb aquestes situacions, actualment estan circulant la variant XBB.2 i la subvariant de l'EG.5.1 (Eris) de la XBB.1.

A Catalunya han augmentat les hospitalitzacions, amb 440 persones ingressades a planta segons les darreres dades, 64 més que la setmana anterior. El 75% de les persones ingressades tenen més de 60 anys. El nombre de persones a l'UCI, 13, es manté estable.

La subvariant Eris

Des de Salut Pública recullen que Eris pot tenir una major capacitat de propagació i escapament, ja que podria disposar de mecanismes per evitar la immunitat adquirida. Segons dades d'alguns països, podria també tenir major capacitat per produir casos que necessitin hospitalització.

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha avisat aquesta setmana que la variant pot estendre's globalment i provocar un augment de casos. L'organisme de Nacions Unides va elevar el risc del llinatge del virus detectat al febrer i l'ha qualificat de variant d'interès.