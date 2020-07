Veïns de Badajoz protesten amb motiu de la visita del rei: "Felip accelera que arriba la tercera"

L'Associació 25 de març ha criticat aquest dimecres, 1 de juliol a Badajoz, coincidint amb la presència del rei Felip VI a la ciutat en l'acte de reobertura de la frontera entre Espanya i Portugal, "la Monarquia corcada de corrupció pels quatre costats" i que "a sobre no és capaç d'atendre i escoltar les reivindicacions populars" que existeixen a la regió extremenya.



En declaracions als mitjans, el representant d'aquesta associació, Carlos Saguillo, s'ha referit a reivindicacions com el conveni del camp que, en la seva opinió, "suposarà una retallada de drets laborals en el sector terrible" o les retallades en educació en aquesta protesta en la qual s'han pogut escoltar proclames com 'Espanya demà serà republicana' o 'Felipe accelera que arriba la tercera'.

"El que s'escuda i es protegeix és la repressió que hem pogut observar, no? Identificant-nos agents o simplement intentant tancar tota aquesta zona perquè no es pugui escoltar l'Extremadura real, que és l'Extremadura també de la lluita de la mobilització, de la pobresa, de l'explotació", ha valorat a en mig de la protesta de l'Associació 25 de març, que estava inicialment prevista a la Plaça d'Espanya, encara que han avançat en direcció a la Plaça Alta, desenvolupant-se finalment en una dels carrers de pujada a aquesta.

Segons ha explicat, l'Associació 25 de març és un col·lectiu organitzat per recordar una data com va ser el 25 de març de 1936 de grans ocupacions de finques a tota Extremadura reivindicant la reforma Agrària, i davant la qual cosa han volgut "lligar una mica aquest passat amb la reivindicació d'un futur digne per a la nostra terra", el qual "implica recuperar aquell esperit de lluita i de competitivitat d'aquells jornalers" que es volen "mantenir en peus".

Seguidament, ha detallat que s'anaven a concentrar en primer lloc a la Plaça d'Espanya. "Secundant i solidaritzant-nos amb la convocatòria que havia realitzat la plataforma Depex en Defensa de l'Educació Pública, que ve denunciant un acomiadament massiu de professors", ha agregat, juntament amb qui des d'aquesta plaça han volgut acostar-se a l'Alcazaba i la Plaça Alta "perquè tingués repercussió aquesta protesta aprofitant la visita del monarca".



"Aquí el que ens hem trobat és una presa de Badajoz per part de les Forces i Cossos de Seguretat per tot arreu posant problemes al fet que exercim el nostre dret a la protesta i el nostre dret a la manifestació", ha recalcat Saguillo.

"Papers per a tothom"

També ha secundat aquesta protesta la Plataforma Pro Refugiats Badajoz, la representant del qual, María José Elías ha explicat en declaracions als mitjans que demanen la regularització de totes les persones que estan de manera irregular i "papers per a tothom".



"Ens hem aprofitat d'ells en els moments que ho hem necessitat per treballar al camp, per cuidar la nostra gent gran, per cuidar a tot el que necessitem i, no obstant això, després quan no els necessitem els tirem de tornada a les seves cases i sense cap mena de miraments", ha lamentat.

"Ja que els necessitem ho farem de manera lògica i legal, regularitzar a totes aquestes persones que vénen aquí a buscar-se la vida, a donar-li els papers", ha insistit Elías, que ha advocat per donar papers i que siguin tractats "com a éssers humans que són el que són" en aquesta protesta que la plataforma ha acompanyat amb una pancarta en la qual es podia llegir: "#papelesparatodxs #regularizacionya".