Vergés: "Les escoles no han estat focus d'infecció"

A l'espera de la marxa enrere en el pla de desescalada, com a conseqüència de l'empitjorament de la situació epidemiològica, el Govern ha fet un balanç positiu del primer trimestre escolar. En una roda de premsa conjunta dels departaments de Salut i Educació, els consellers Alba Vergés i Josep Bargalló han reafirmat que s'ha demostrat que els centres educatius es consoliden com a "espais segurs" davant del virus. "Les escoles no han estat focus d'infecció", ha assegurat la consellera de Salut, per afegir que els centres educatius "ens han ajudat en el control i el seguiment de l'epidèmia i mantenim el compromís de mantenir-les obertes". La consellera ha assegurat que el Govern farà "passos enrere" en la desescalada, sense concretar com es traduirà.



Per tal que la situació a les escoles segueixi controlada, el Govern hi farà cribratges massius amb automostres de tot el personal que hi treballa en tornar de les vacances de Nadal. Es tracta d'una de les dues mesures plantejades per tal de minimitzar l'impacte dels hipotètics contagis que s'hagin pogut produir durant les festes, juntament amb retardar la tornada a l'escola a l'11 de gener, enlloc del 8. Els cribratges es faran a tots els professional que entrin als centres educatius, des de docents fins a monitors de menjador i personal administratiu, a través d'automostres que s'enviaran a les escoles i es recolliran de forma coordinada al llarg de tres setmanes, fins a finals de gener.

Vergés: "Les escoles ens han ajudat en el control i el seguiment de l'epidèmia"

A més de Vergés i Bargalló, a la roda de premsa també hi eren el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, i el director general de Centres Públics, Josep Gonzàlez-Cambray. Dels més de 5.000 centres educatius a Catalunya, durant aquests 100 dies se n'han confinat 31, el que suposa un 0,61%. "El 99,4% de centres no s'han hagut de confinar", ha subratllat Bargalló. Pel que fa als alumnes que han estat en quarentena, han estat el 22%, mentre que els professionals confinats tan sols han representat el 10%. "Això demostra que el contagi a les escoles ha estat pràcticament inexistent", ha assegurat el conseller. Pel que fa a l'absentisme durant el primer trimestre, ha representat un 2,4%, un increment "molt poc significatiu" respecte al 2019, quan va assolir el 2%.

Per cada cas positiu, el 75% del grup bombolla ha donat negatiu a la prova

Vergés ha posat de manifest que durant aquest primer trimestre s'han fet més de 615.000 proves PCR en l'àmbit escolar que han permès aprendre, també, sobre el virus, perquè s'ha demostrat que la taxa de transmissió entre infants és "baixa". Per cada cas positiu, el 75% del grup bombolla ha donat negatiu a la prova, i fins a un 82% en l'educació infantil.



Els dos consellers han posat de manifest que la situació en què es torni a l'escola el gener dependrà en bona mesura del comportament durant les vacances, de manera que han instat a la "prudència" per minimitzar hipotètics contagis.