Vergés es ratifica en què Catalunya ha de fer el desconfinament per regions sanitàries

Versions contradictòries entre els governs espanyol i català sobre el marc territorial del desconfinament. La Generalitat ha assegurat que el govern espanyol ha acceptat que Catalunya utilitzi les regions sanitàries i no les províncies com a marc de referència, segons fonts de Salut. La consellera Alba Vergés ha plantejat aquest diumenge al ministre de Sanitat, Salvador Illa, la petició de Catalunya. Hores després, el Govern espanyol ho ha desmentit i ha matisat que "no hi ha res en ferm": "S'ha quedat en estudiar les propostes que es plantegin". D'altra banda, aquest dilluns la consellera ha insistit en una entrevista a Catalunya Ràdio que el Ministeri de Sanitat ha vist amb bons ulls la proposta. "No ens han posat cap pega", ha assegurat.



El govern espanyol recorda que l'opció d'estudiar propostes alternatives a les províncies es preveu en el BOE publicat aquest diumenge, però neguen cap decisió. Des de Salut, reiteren que a la reunió Illa ha acceptat que el Govern enviï a Madrid les dades i propostes de la desescalada per regions sanitàries.



Durant la conversa, que s'ha fet via telemàtica, Vergés ha tornat a reclamar que Catalunya pugui liderar l'estratègia de desconfinament i ha lamentat, segons fonts de Salut, que el govern espanyol "menysté les comunitats" i només els demana "que enviïn les dades i les propostes".

Salut demana que les fases de desescalada es puguin fer segons les nou àrees que volia el Govern: Terres de l'Ebre, Tarragona, Barcelona ciutat, Metropolitana Nord, Metropolitana Sud, Catalunya Central, Lleida, Alt Pirineu i Aran, i Girona. Fonts de Salut han explicat, però, que si es percep algun "comportament especial" en una determinada Àrea Bàsica de Salut (ABS) o una altra agrupació, es farien noves propostes específiques.



Durant la trobada, Vergés també ha dit a Illa que el procés de desconfinament no s'està fent correctament perquè "el govern espanyol ha posat un calendari i unes dates abans de conèixer les dades", segons fonts de Salut.

Proposar una unitat territorial alternativa

Segons el BOE publicat aquest diumenge, les unitats territorials sobre les que fer les propostes seran les províncies, les illes o les ciutats autònomes. Tot i això, el govern espanyol obre la porta a establir àmbits d'aplicació diferenciats en unitats de nivell territorial diferent –com podrien ser les regions sanitàries que proposa la Generalitat-.



Per poder presentar propostes, s'haurà de presentar els motius pels que es considera que el territori en qüestió té unes condicions d'homogeneïtat que aconsellen un mateix tractament diferenciat de la província, així com les garanties de mobilitat i aïllament que s'aplicarien al territori respecte a la resta de província. A més, s'haurà d'incloure a la proposta les consultes fetes a entitats locals del territori concret on es demani una aplicació diferenciada.

En una entrevista a Catalunya Ràdio, Vergés ha apuntat que els únics indicadors que s'han fet públics al BOE, els quals serviran per passar a la següent fase de desconfinament, són els llits d'hospitalització i llits d'Unitats de Cures Intensives (UCI). Així mateix, ha assenyalat que la tendència de nous casos, com està preparat el sistema vigilància epidemiològica i la capacitat d'assumir nous casos serien altres possibles indicadors. Ha assegurat que no li preocupen la capacitat d'UCI ni d'hospitalització, ja que ha recordat que si en alguna regió no hi ha disposició de llits es poden desplaçar els pacients a un altre territori.



En aquest sentit, la consellera ha especificat que hi ha zones concretes, com ara les Terres de l'Ebre, l'Alt Pirineu i Aran, Lleida, Tarragona, la Catalunya Central i potser Girona que podrien entrar en la Fase 1 de la desescalada abans que regions com ara Barcelona i l'Àrea Metropolitana, ja que en aquests territoris la pandèmia està molt més controlada que en les zones més poblades.



Un cop presentades les propostes, el Ministeri de Sanitat les estudiarà juntament amb les comunitats autònomes que convingui i es valorarà "de manera qualitativa i conjunta" tots els indicadors i criteris tècnics previstos al Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat aprovat el 28 d'abril. També s'ampliarà la consulta als Ministeris competents.



Durant tot aquest procés d'anàlisi, s'haurà de fer com a mínim una reunió bilateral de caràcter virtual entre el Ministeri de Sanitat i la Conselleria amb competències en matèria sanitària de la comunitat autònoma que faci la petició.



Si algun territori no fa cap proposta sobre les mesures a aplicar en cada fase, Sanitat en podrà presentar una de pròpia.