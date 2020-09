Vergés, sobre la situació a Madrid: "Si deixes fer al virus, el virus es multiplica"

La consellera Alba Vergés ha afirmat que des del Departament de Salut han estat donant al llarg de l'estiu "missatges de prudència" i "alertant" de la Covid-19, tot i saber que és una època d'"activitat i de gaudi". "Hem hagut de fer tot això i altres no ho feien en els mateixos termes. Si deixes fer al virus, el virus es multiplica", ha indicat preguntada sobre la situació a Madrid en una entrevista a SERCatalunya. Vergés ha assegurat que estan "a punt" per una tardor en què es poden intensificar els contagis i ha assenyalat que preveuen un increment de casos en dues setmanes per l'augment de la mobilitat coincidint amb l'inici del curs. Per això ha demanat a les empreses que poden fer teletreball que endarrereixin el retorn presencial.

Per la seva banda, el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, també ha afirmat que si Catalunya estigués en la situació epidemiològica de Madrid limitaria la mobilitat "clarament". En declaracions a TV3, ha alertat també de l'afectació que pot haver-hi arreu de l'Estat si no s'actua. "Pot afectar a molts llocs perquè Espanya és radial i perquè la comunicació Madrid-Barcelona és molt fluida, i ha de continuar sent fluida", ha declarat. Argimon ha reconegut que a Madrid "ho tenen molt complicat" perquè el virus està "molt estès comunitàriament" i ha explicat que ell mateix ha parlat amb el seu homòleg madrileny sobre la situació. En aquest sentit, ha apuntat que estan gairebé en fase de "mitigació".

Retirada progressiva de la mascareta a la primària

En aquesta mateixa entrevista Argimon ha anunciat que la retirada de la mascareta obligatòria per als alumnes de primària es farà de manera progressiva segons la situació epidemiològica de cada territori. Aquesta retirada podria començar per les Terres de l'Ebre si manté l'actual situació. "Si ara miréssim el mapa, el primer lloc que pensaríem són les Terres de l'Ebre", ha afirmat, tot i alertar que la situació pot canviar en pocs dies. Ha afegit que la decisió la prendran conjuntament els departaments d'Educació i de Salut.

L'ús de la mascareta es va establir obligatori durant els primers 15 dies a primària a partir dels 6 anys i es va anunciar que passat aquest termini s'estudiaria la seva retirada. Argimon ha explicat aquest divendres que aquesta retirada no serà homogènia ja que la situació epidemiològica territorial tampoc ho és.

Inici de cribratges massius a les escoles a Barcelona

D'altra banda, Argimon ha concretat que els cribratges massius que han de començar la propera setmana a les escoles s'iniciaran en centres de l'Hospitalet de Llobregat i Barcelona. Sobre aquesta operació no ha especificat quins seran aquests centres perquè s'estan acabant de lligar tots els serrells. La previsió és fer 500.000 proves a alumnes, professors i personal auxiliar en els propers dos mesos. Les zones on s'aniran fent les decidiran també conjuntament Salut i Educació.

Fonts d'Educació han concretat després a l'ACN que els cribratges es començaran a preparar i organitzar la propera setmana però que la recollida de mostres potser no s'inicia fins la següent, tenint en compte que la propera setmana és festa en alguns territoris i només hi haurà tres dies lectius.

Repunt en les dades del dia

D'altra banda les dades epidemiològiques del dia facilitades pel Departament de Salut indiquen que Catalunya ha sumat 1.268 nous casos de Covid-19 confirmats per PCR, elevant la xifra total als 127.027. Són 298 positius més que els reportats fa 24 hores. La xifra de casos amb totes les proves és de 150.809 (1.383 més en les últimes hores). Des de l'inici de la pandèmia, han mort 13.221 persones per coronavirus a Catalunya, 16 més que en el darrer balanç. Els ingressats als hospitals pugen en 6 persones i són ara 768. D'aquests, 135 estan a l'UCI, 1 més que fa 24 hores. El risc de rebrot puja centèsimes, de 150,91 a 151,13, mentre que la velocitat de propagació també ho fa lleugerament, de 0,90 a 0,91.