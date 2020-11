Vetades en un informe del Parlament europeu sobre drets fonamentals les crítiques pels presos polítics catalans

La ponent de l'informe de l'Eurocambra sobre drets fonamentals, Clare Daly ha denunciat la "prohibició" de la seva opinió sobre els presos independentistes en aquest text. En la nota explanatòria que normalment acompanya l'informe, però que simplement expressa la visió de la ponent, l'eurodiputada irlandesa havia mencionat l'existència de "sentències judicials que superen els deu anys de presó per permetre plebiscits democràtics", en referència al cas català. Daly ha acusat "els grans grups polítics" del Parlament Europeu d'eliminar-la fent "allò que l'informe condemna" pel que fa a la llibertat d'expressió. "No poden assimilar la veritat", ha lamentat aquest dimarts en el debat al plenari de la cambra sobre l'informe.

Daly també ha criticat la "debilitat" i "absurditat" de l'informe sobre els drets fonamentals a la Unió Europea perquè no assenyala a cap estat membre. "Això és una bogeria".



"Si la llibertat significa alguna cosa, és el dret a explicar allò que no es vol escoltar i alguna gent aquí no vol escoltar el que passa a Catalunya", ha dit en català la irlandesa citant a George Orwell.

El PSOE nega censura

El president del Comitè de Llibertats Civils on s'ha elaborat l'informe, el socialista espanyol Juan Fernando López Aguilar, ha replicat a Daly que el reglament de l'Eurocambra li permetia "cancel·lar" l'exposició de motius sí aquesta és "inconsistent" amb la resolució i "sobretot" si ho demanen un grup majoritari de partits polítics.



"L'exposició de motius inclou una referència a una situació que no només és objecte de polèmica política, sinó que pot ser desmentida amb arguments polítics", ha afegit López Aguilar sobre el cas català mencionat a la nota explanatòria de la ponent.

Per la seva banda, l'eurodiputada d'ERC, Diana Riba, ha titllat la supressió de la nota explanatòria de "censura" i d'"acte de cinisme polític". "Demano al president del Parlament Europeu que revisi el que ha passat i que protegeixi la llibertat d'expressió dels eurodiputats", ha demanat Riba.



"Avui a Espanya es vulneren alguns dels drets que es mencionen a l'informe", ha dit l'eurodiputat de Junts, Toni Comín, que també ha lamentat la supressió de l'opinió de la ponent.