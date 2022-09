Vicenç Villatoro plega com a director del Memorial Democràtic i Enric Pujol el rellevarà

Vicenç Villatoro ha comunicat la seva voluntat de renunciar al càrrec de director del Memorial Democràtic per raons personals, per dedicar-se plenament a tasques periodístiques i de creació literària. Segons un comunicat del Departament de Justícia, la consellera i presidenta de la junta de govern del Memorial, Lourdes Ciuró, proposarà el nom d'Enric Pujol com a nou responsable. La previsió és que el relleu es faci efectiu a principis d'octubre. Villatoro s'haurà estat un any al capdavant de l'entitat.

Ciuró ha volgut agrair a Villatoro la feina realitzada durant aquest temps al capdavant del Memorial Democràtic, i ha manifestat la voluntat de continuar comptant amb la seva col·laboració en futures activitats. Pujol era fins ara director del Museu Memorial de l'Exili (MUME) de La Jonquera. També havia arribat al càrrec fa un any, coincidint amb el procés de substitució de tots els responsables dels centres i espais de la Memòria engegat per Ciuró, després que el Departament de Justícia passés d'ERC a Junts.

Pujol és doctor en Filosofia i Lletres per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), i periodista. Fins ara ha estat professor en aquesta universitat, adscrit al Departament d'Història Moderna i Contemporània, i forma part del Consell Científic i Pedagògic del MUME des de l'any 2009. També és membre numerari de la Secció Històrico-Arqueològica de l'Institut d'Estudis Catalans des de 2016.

Un dels grans centres d’interès en la seva trajectòria ha estat la temàtica dels exilis i la Guerra Civil. Acumula, a més, un ampli coneixement a l'entorn de l'estudi historiogràfic en diferents àmbits, amb la publicació de nombrosos llibres, i ha estat comissari de diverses exposicions sobre altres personatges i períodes de la història contemporània de Catalunya.

Va ser director de la Casa de la Generalitat a Perpinyà (2004-2005). Així mateix, va ser responsable d'una Àrea d’Història i Pensament Contemporani que li va comportar assumir la responsabilitat del Centre d’Estudis de Temes Contemporanis i del Centre d'Història Contemporània de Catalunya. Fou part també, en diferents períodes, de la Junta de Govern del Memorial Democràtic.

Segons la consellera de Justícia, Pujol serà un "excel·lent director pel seu coneixement de la institució, per la seva trajectòria com a historiador i per la seva experiència en l'àmbit de les polítiques de la memòria". Per la seva banda, Villatoro ha agraït, en una comunicació als membres de la Junta de Govern del Memorial, "el suport i la confiança en un període enormement intens i satisfactori". També ha fet un agraïment a Ciuró, a la Direcció General de Memòria Democràtica i a tot l'equip humà per "la seva feina, dedicació i professionalitat".