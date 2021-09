El periodista, escriptor i exdiputat Vicenç Villatoro es farà càrrec de la direcció del Memorial Democràtic, en substitució de l'historiador Jordi Font, que es trobava al capdavant d'aquest àmbit de l'Administració catalana des de març del 2019, segons ha pogut saber aquest aquest diari.



Es tracta del quart relleu que es produeix entre responsables dels centres i espais de la Memòria des que Lourdes Ciuró, de Junts per Catalunya, va ser nomenada consellera de Justícia.

El seu Departament no confirma ni desmenteix l'elecció de Villatoro per la direccció del Memorial, però fonts consultades per Públic assenyalen que el seu nomenament es pot donar com a segur.

Destitucions i nomenaments

La historiadora Gemma Domènech va ser substituïda no fa gaire en la direcció general del Memorial Democràtic per Toni Font, exregidor a l'Ajuntament de Sabadell amb Convergència i Unió i exmilitant d'Unió Democràtica.



El passat mes d'agost la historiadora Teresa Ferré va ser destituïda com a directora del Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l’Ebre (COMEBE) i substituïda per Joan Baptista Forcadell, la qual cosa va aixecar expressions públiques de disgust entre professionals dels museus. I pròximament es produirà el relleu formal, decidit des de fa dies, en la direcció del Museu Memorial de l'Exili, el MUME de La Jonquera, de l'historiador Alfons Quera pel professor d'història Enric Pujol, expert també en l'estudi sobre els exilis i la Guerra Civil.



Currículum extens i significatiu

L'elecció de Villatoro per dirigir el Memorial resulta significativa d'una banda per l'amplitud del ball de cadires que es produeix en aquest àmbit de l'Administració com a conseqüència del canvi polític en la direcció del Departament de Justícia, controlat en aquest moment per una consellera de Junts per Catalunya, i d'altra per l'extens currículum de la persona triada. Vicenç Villatoro, a més de ser un autor prolífic i conegut autor de llibres de narrativa, d'haver dirigit el diari Avui i diferents programes culturals de televisió, ha ocupat al llarg del temps, entre altres, el càrrec de director general de Promoció Cultural de la Generalitat entre els anys 1997 i 2000, director general de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió entre el 2000 i el 2004, director de la Fundació Enclopèdia Catalana director de l'Institut Ramon Llull i diputat al Parlament de Catalunya per Convergència Democràtica de Catalunya.