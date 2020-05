La violència institucional va disparar-se durant el 2019

Arran de les protestes contra la sentència del judici de l'1-O emesa pel Tribunal Suprem, la violència institucional va disparar-se durant l'any passat. Ho constata l'informe anual sobre la qüestió que ha presentat aquest dimecres el Centre per a la Defensa dels Drets Humans Irídia. En concret, el seu Servei d'Atenció i Denúncia davant Situacions de Violència Institucional (Saidavi) va atendre durant el 2019 un total de 248 casos. Això suposa un 115% més que el 2018, sobretot arran dels 204 manifestants atesos durant la tardor per les protestes contra la sentència del Procés. Més de 50 d'aquestes persones van ser lesionades per impactes de foam o bales de goma.



Del total de casos atesos, el 87% de situacions denunciades s'havien produït en un context de protesta. En roda de premsa telemàtica, la codirectora d'Irídia, Anaïs Franquesa, ha remarcat que "la gestió de l'ordre públic a l'octubre va ser especialment alarmant", segons recull l'ACN.



El fet que no es prohibís a la Policia Nacional l'ús de bales de goma i que en ocasions es disparessin en dispositius conjunts amb els Mossos és "altament greu", segons Franquesa, que ha assegurat que les actuacions estaven sota la coordinació de la policia catalana. 53 atesos pel Saidavi durant l'octubre presentaven lesions per foam o bola de goma i quatre van perdre la visió d'un ull per impacte d'un projectil, dos dels quals podrien ser projectils de foam.

De les agressions policials denunciades pels manifestants atesos pel Saidavi, el 61% eren per impactes de bola de goma de la Policia Nacional, el 21% per cops de porra al cap, un 9% per delictes contra la integritat moral, un 6% per agressions a periodistes i un 3% per ús indegut de les furgonetes policials. També s'ha denunciat l'ús de foam per part dels Mossos d'Esquadra o no dur visible el número policial.



L'informe també critica les vexacions, humiliacions i voluntat de càstig o intimidació per part d'alguns policies antiavalots cap a manifestants, i el Saidavi n'ha atès vuit casos. Segons ha afirmat l'advocada Marta Bolinches, són actuacions "injustificades" com ara agressions amb bastó policial a persones que es trobaven a terra o refugiades en locals comercials.



Irídia recorda també que l'Observatori Crític dels Mitjans va xifrar en 71 les agressions a periodistes entre el 14 i el 28 d'octubre arran de les protestes contra la sentència, i un fotoperiodista del diari El País va ser arrestat per la Policia Nacional.

En la roda de premsa, Irídia ha explicat que consideren que és el moment de crear un grup d'estudi dels sistemes de control dels cossos policials que permeti avaluar la tasca dels Mossos i quins elements de millora es poden instaurar. "Si els agents pensen que el 18 d'octubre podien anar castigant la població i no dispersar, si pensen que podien llençar bales de foam a gent que marxava a casa vol dir que els sistemes de control no funcionen", ha expressat el co-director, Andrés García Berrio. Per altra banda, Anaïs Franquesa ha matisat que de moment continuen a l'espera de conèixer l'auditoria anunciada per la conselleria d'Interior fa uns mesos per investigar si va haver-hi incompliments. "Desconeixem quin és l'estat en què es troba", ha dit.



Recomanacions

L'informe també fa diverses recomanacions a l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat, el Govern espanyol, el Parlament i el Congrés de Diputats, a més de Fiscalia, Advocacia i poder judicial, per augmentar la transparència de les denúncies i investigacions sobre violència institucional i millorar els protocols d'actuació policial i penitenciària.

Per exemple, a escala estatal sol·licita que es prohibeixi l'ús de bales de goma, es millori la identificació dels agents policials i es derogui la llei mordassa, entre altres. A més, demanen a tots els cossos policials, sense excepció, que és "urgent" que es generi un protocol contra la discriminació etnoracial per evitar identificacions per perfil racial.

Queixes durant l'estat d'alarma

En el marc de l'estat d'alarma, Irídia ha rebut 31 queixes de ciutadans per tracte "incorrecte" per part d'agents així com per la imposició de sancions "arbitràries". A banda, també els han arribat quatre casos que podrien ser constitutius de delicte. Des de l'inici de l'estat d'alarma, l'entitat ha fet dues queixes per abús dels cossos de seguretat en què demanen explicacions i investigacions "efectives".