Vuit còmics per regalar aquestes festes

L'últim trimestre de l'any us presentem, entre d'altres, una nova edició del Saló del Manga, el premi Ara de còmic per a Susanna Martín i l'entrada en funcionament a Barcelona dels semàfors de Mortadel·lo i Filemó, en homenatge al seu creador Francisco Ibáñez . Precisament, Ibáñez, el mestre de la historieta (Bruguera), del crític Jordi Canyissà, és una bona opció per regalar aquest any. Però si aquesta idea no us convenç, aquí teniu vuit novetats còmiques recents a tenir en compte.

'Dersú Uzalà', de Miquel Cabal Guarro i Toni Térmens (Símbol editors)

Exaltant la seva essència, el traductor Miquel Cabal Guarro n'ha aconseguit condensar les 738 pàgines Clàssic d'Arséniev en un dels còmics més bonics de l'any . L'explorador rus relata les vicissituds de cartografiar la regió del riu Ussuri a principis del segle XX i la història de la seva amistat amb el misteriós nadiu Dersú Uzalà. El text troba en el dibuix de Toni Térmens (ric en la descripció dels llocs de la taigà) una companyia de viatges ideal. Aquesta tardor, Símbol també ha publicat Ahir em vaig fulminar el Diazepam , de Roger Ruppmann.

'El president de Barcelona', de Ramon Pardina i Òscar Sarramia (Pagès editors)

"Tendre i crític, afectuosament irònic, bèstia a pedra, perplex i divertit, lúcid i juganer, sense nostàlgia però amb la malenconia dels amors impossibles". Així descriu l'escriptora Llucia Ramis, a la contraportada, el últim còmic de la col·lecció Doble tinta de Pagès editors . Amb el toc d'humor inconfusible de Ramon Pardina al guió, Òscar Sarramia dibuixa la seva experiència amb el president de l'Escala (president de Barcelona, ​​​​segons un dels els seus veïns) al barri del Raval. Com deia Ramis, "sense edulcorants ni mala sang", però amb profunditat i complexitat.

'Neocaos', de Pere Joan (Disset)

La protagonista de Neocaos , transsumpció de l'autor, es dedica a recollir el testimoni de persones que s'hi mouen " ;terreny ambigu. i frontera del desig i de la norma" en l'àmbit de l'urbanisme. Amb aquest pretext narratiu, el mallorquí Pere Joan desplega un ambiciós còmic-assaig sobre l'afany humana d'ocupar tot espai imaginable . L'obra en si esdevé un ampli repertori sobre els límits i possibilitats del gràfic i la narració, convertint Neocaos en un dels còmics més interessants i originals de l'. ;qualsevol.

'Toro blanc', de Genie Espinosa (Editorial Finestres)

Després de Hoops (Premi El Ojo Crítico 2021) i la seva participació a l'exitosa exposició < a i=3>Graphic Constellation (CCCB), la Badalona Genie Espinosa recupera els seus trets identitaris (el tret voluptuós, el simbolisme i l'avantguarda) per enfrontar la jove Maude amb la mort del seu pare. Per curar la ferida, el protagonista viatja a la petita illa de Jesmond, on se celebra l'aniversari de l'albirament d'un tauró blanc. >Donar llibertat a la vida , coordinat per Marjane Satrapi .

'El dia del llamàntol', de Jordi Arbonès, Sebastià Roig i Lluís Sala (Laertes)

Qualsevol 2030. Una sinistra banda criminal intenta destruir l'estat independent de Catalunya amb l'ajuda d'un enorme llamàntol mutant. El president de la república, el cupaire Oleguer T'Challa, intentarà aturar el destructor de crustacis amb la col·laboració de Quim Torra i l'habilitat de quatre superherois nacionals: Les quatre barres a> que faltava en el panorama actual del còmic català. Estribada ezojarrada i àcida, amb una ale underground .

'El cel al cap', d'Antonio Altarriba, Sergio García i Lola Moral (Editorial Standard)

Sense foscor. La violència (la força estructural que ens permet gaudir de tecnologies d'última generació a costa dels drets humans aliens) agredeix el lector des de la primera pàgina. Norma Editorial ha reunit el guionista Antonio Altarriba ( L'ala trencada , L'art de volar). ) i el dibuixant Sergio García (Premi Nacional d'Il·lustració 2022) per narrar el viatge de Nivek a Europa , un nen que treballa a les mines de coltan del Congo i que aviat és reclutat per convertir-se en un nen soldat. Una història dura (no sense pauses quasi oníriques) que ja ha estat premiada per l'associació francesa de crítics. El treball en color de Lola Moral és excepcional.

"Stanley Greene, una vida pel cabell", de JD Morvan i Tristan Fillaire (Comanegra)

"Vaig anar a Mauritània. Admiració pel Caucas. Vergonya al Sudan. Amor a París. Destrueix Moscou. De la desesperació a Rwanda'. Combinant el dibuix de Tristan Fillaire amb algunes de les imatges que el convertiran en llegenda, JD Morvan reconstrueix la vida i obra del fotògraf nord-americà Stanley Greene< a i=2> . Més que els conflictes que tractarà, l'obra retrata l'esquinçament del món exterior i la transformació personal davant el dolor aliè . Juntament amb algunes de les millors fotografies de Greene, el còmic s'acompanya d'un paratext de Pep Bonet, company de l'estatunidenc de l'agència Noor.

'Univers!', d'Albert Monteys (Mai Més)