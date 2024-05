Vuit plans d'oci i cultura per fer aquest cap de setmana 

A només unes setmanes d'acomiadar-nos de la primavera i donar la benvinguda a l'estiu, les agendes culturals d'arreu del país es comencen a omplir de plans a l'aire lliure i amb la música com a protagonista. Aquest dissabte se celebra la festivitat de Corpus, amb les catifes i l'ou com balla com a protagonistes, una exposició al Museu Etnològic de Barcelona que aprofundeix en la tradició gegantera i una obra al Lliure de Gràcia que s'endinsa en la barbàrie del feixisme i el risc de repetir errors. Us proposem aquests, i altres plans.

L'ou com balla

És una de les tradicions més antigues de diverses poblacions de Catalunya i consisteix a col·locar un ou buit sobre un raig d'aigua d'un brollador d'una font. La font, situada a la Catedral de Barcelona i la Casa de l'Ardiaca, també es guarneix de flors i fins ara de fruites del temps. Té més de 700 anys d'història, la tradició.

L'ornamentació de l'ou com balla s'ha renovat aquest any amb un disseny més verd i lligat amb la natura. La decisió segueix la idea de l'encíclica Laudato Si del Papa Francesc, que ja va marcar el pessebre nadalenc al claustre de l'edifici. Amb aquesta proposta més senzilla, feta de branques i flor groga, es vol donar més protagonisme a l'ou, que simbolitza l'Eucaristia.

L'exposició 'Barcelona ciutat gegant. 600 anys de festa i tradició'

En el marc de les festes del Corpus, a part de les tradicionals cercaviles dels gegants durant la Vigília i la Processó (l'1 i 2 de juny, respectivament), aquest 2024 s'ha organitzat l'exposició Barcelona Ciutat Gegant. 600 anys de festa i tradició, en col·laboració amb la Coordinadora de Colles Geganteres de Barcelona. Es podrà veure al Museu Etnològic i de Cultures del Món de Barcelona.

Una imatge de l'exposició 'Barcelona ciutat gegant. 600 anys de festa al Museu Etnològic i de Cultures del Món de Barcelona. — Guillem Roset / ACN

L'exposició aprofundeix en la història i la tradició gegantera de Barcelona i amb algunes figures internacionals. Amb materials i peces nacionals i internacionals, el recorregut fa un viatge en el món dels gegants i les persones que en tenen cura, descobreix polèmiques sortides al voltant de les figures i destapa algunes curiositats.

A l'exposició s'hi poden veure la diversitat de tipologies de gegants que hi ha segons la seva construcció i alçada: gegant, gegantó, gegantet, gegant de motxilla, gegant de pal, gegant manotes, gegant de roba o gegant adaptat.



L'obra de teatre 'Retrat de l’artista mort'

L'autor i director Davide Carnevali porta al Teatre Lliure de Gràcia Retrat de l'artista mort (Espanya '39 - Argentina '78), una obra que s'endinsa en la foscor de l'Espanya de Franco i l'Argentina de Videla. L'actor Sergi Torrecilla és l'encarregat de construir la dramatúrgia a partir de les històries de persones desaparegudes en les dictadures. Es podrà veure fins al 9 de juny, coincidint justament amb la campanya de les eleccions europees, amb l'amenaça de l'extrema dreta ben present.

El festival de fotografia d'autor Lumínic

Sant Cugat del Vallès celebrarà de divendres i fins al 14 de juliol una edició més, la cinquena, del festival de fotografia d'autor Lumínic. El certamen s'inspira enguany en l'inconscient per presentar una desena d'exposicions amb clar protagonisme femení. Així, es podran veure obres de fotògrafes de prestigi com Diambra Mariani, Laura F. Izuzquiza i Laura Voskian.

Presentem a la premsa la 5a edició del LUMÍNIC - Festival de Fotografia de Sant Cugat



Ens veiem aquest divendres a la inauguració i Mercat d’Obra Fotogràfica al Celler Modernista divendres, dissabte i diumenge amb música, debats, taules rodones i vermut! https://t.co/SVr8Rl69ir pic.twitter.com/To4GBdsy70 — Lumínic (@luminicfestival) May 28, 2024

Un dels plats forts serà l'exposició Fotos amb juguets del fotògraf Gabriel Casas i Galobardes (1892-1973) a l'Arxiu Nacional. Xerrades, projeccions i taules rodones completaran la programació. Amb l'objectiu de fomentar el col·leccionisme, per segon any es farà el Mercat Fotogràfic d'Obra Artística al Celler Modernista de Sant Cugat.

L'exposició ‘Premis ADI 2024. Disseny industrial i cultura del disseny’

El Disseny Hub Barcelona acull l'exposició Premis ADI 2024. Disseny industrial i cultura del disseny, una selecció del millor disseny industrial, amb més de 150 productes dissenyats i comercialitzats en els darrers dos anys per dissenyadors o empreses del país, tant a nivell nacional com internacional, i que han estat seleccionats entre els que s'han presentat als Premis ADI. L'exposició estarà oberta al públic fins al 25 d'agost a l'Espai A del Disseny Hub Barcelona i el seu accés és gratuït.

L'exposició està organitzada per l'ADI-FAD (Associació de Disseny Industrial del Foment de les Arts i del Disseny) i recull 164 productes i projectes seleccionats, d'entre els presentats als Premis ADI. Es tracta d'una exposició que recull productes comercialitzats d'àmbits tan diversos com disseny per a l'alimentació, dispositius digitals, disseny per al cos, complements i eines, equipament exterior, equipament interior, il·luminació, materials i elements constructius, mobilitat i packaging.



38a edició de les Catifes de Corpus de l'Ametlla de Mar

Aquest cap de setmana també se celebra la 38a edició de les tradicionals Catifes de Corpus de l'Ametlla de Mar, que tornaran a engalanar els carrers i les places amb aquesta tradició que any rere any fa que cada cop més visitants arribin per a poder gaudir d'aquest esdeveniment.



Fira del Vi de la DO Tarragona

La plaça Corsini de Tarragona acull aquest cap de setmana una nova edició de la Fira del Vi de la DO Tarragona, que comptarà amb els vins dels 16 cellers de la DO, que es podran maridar amb diverses propostes gastronòmiques, tant de restaurants de la ciutat de Tarragona, com d'algunes de les parades del Mercat Central, que també se sumen a la fira.



Diumenge 2 de juny a les 12:30 podrem gaudir del concert vermut a càrrec del grup Cover H, que ens amenitzaran la jornada amb una tria de versions de jazz i bandes sonores dels anys 80.



Els trobareu a la mateixa plaça Corsini on té lloc la Fira del Vi. Us hi esperem! pic.twitter.com/3j908SuBjF — DO Tarragona (@DOTarragona) May 28, 2024

11a Fira de la Cervesa Artesana de Tàrrega

Tàrrega (Urgell) celebra la 11a edició de la Fira de la Cervesa Artesana, un dels certàmens de referència del sector a Catalunya i que acollirà fins a una dotzena de productors de cervesa artesana que mostraran els seus productes i les darreres novetats del sector, que enguany aposta per una tria de cervesers de proximitat.

Per primera vegada, aquest any s'estrenarà una parada de productors de sidra. Es tracta de La Solana, una iniciativa sorgida d'un petit celler de Puigverd de Lleida, que ha decidit produir la seva pròpia sidra a partir de les pomes de Ponent. Com és habitual, també hi haurà fins a vuit foodtrucks, per oferir una àmplia varietat de propostes gastronòmiques que aniran des de peix del Delta de l'Ebre fins a coques de recapte passant per pizzes, hamburgueses, entrepans, creps o tapes.