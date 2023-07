Vuit plans d'oci i cultura per fer aquest cap de setmana d'eleccions

Tot i ser un cap de setmana marcat al calendari per les eleccions generals, les agendes culturals i d'oci dels municipis i ciutats de Catalunya no s'aturen. Tant dissabte com diumenge, s'han programat activitats de tota mena que podràs fer abans o bé després de passar pel col·legi electoral. El Jazz Festival l'Estartit, el Concurs Internacional de Focs d'Artifici de la Costa Brava i una ruta nocturna per descobrir la Barcelona del 1700 són algunes de les propostes.

Et proposem 8 plans d'oci i cultura per fer aquest cap de setmana arreu del país a banda d'anar a votar.

Les Nits de Barcelona - Taburete

És el penúltim cap de setmana de Les Nits de Barcelona. Dissabte és el torn d'Ainhoa Arteta i diumenge de Taburete. Com cada setmana, els concerts tindran lloc als jardins de Pedralbes i podreu gaudir d'una àmplia oferta gastronòmica del Village, amb restauradors com Deleito, Kao i Nomo, entre d'altres.

Ruta nocturna per descobrir la Barcelona del 1700

Fins al 9 de setembre, l'Ajuntament de Barcelona organitza rutes noctures pel Born. Cada dissabte, a partir de les 20:00 hores, s'ha programat un itinerari pel barri de la Ribera amb temàtiques diverses. Aquest cap de setmana, sobre l'esclavisme i la memòria colonial de Barcelona. L'entrada val 4 euros i comença al Born Centre de Cultura i Memòria.

51è Concurs Internacional de Focs d'Artifici de la Costa Brava

Estiu és sinònim de platja i focs artificials. Si fa uns dies us recomanàvem els de Tarragona, aquest cap de setmana és el torn del Concurs Internacional de Focs d'Artifici de la Costa Brava, que se celebra en el marc de la Festa Major de Blanes (La Selva). És un festival de llums, colors i fum que cada juliol porta a desenes de milers d0espectadors a Sa Palomera i els seus voltants. És gratuït i el primer castell de foc és aquest divendres a les 22:30 hores. També n'hi haurà dissabte, dilluns, dimarts i dimecres.

XLII Festival Internacional de Música de Cervera

Fins al dissabte, Cervera (Segarra) acull una nova edició del Festival Internacional de Música de Cervera, que porta a la ciutat de Ponent nombrosos concerts de solistes, de cambra, de cobla, de banda, d'agrupacions corals i d'orquestres simfòniques.

Algunes de les actuacions són de lliure accés, i d'altres cal pagar una entrada. El cartell està format per prestigiosos intèrprets del país. En el marc del festival, també s'organitza la Fira de Lutiers, on els assistents podran apreciar i provar les diferents escoles artesanes d'arcs i instruments, així com gaudir de l'atenció i assessorament dels principals Mestres Lutiers Catalans.



Nomad Festival Calonge

Fins al diumenge que ve, Calonge (Baix Empodrà) acollirà una nova edició del Nomad Festival, un esdeveniment que fusiona diferents disciplines culturals en un sol espai a l'aire lliure i per a tots els públics: disseny, gastronomia, moda, concerts, teatre, tallers i jocs infantils i per a tota la família. L'entrada és lliure i gratuïta.

Per aquest dissabte s'ha organitzat un compte contes per als més petits, un escape room i diverses actuacions musicals, entre d'altres.

Jazz a la Costa Brava

Aquest cap de setmana l'Estartit també acull una nova edició del Festival de Jazz de l'Estartit, un esdeveniment complementari al Festival de Torroella de Montgrí i que porta algunes de les figures més destacades del jazz nacional i internacional, com Alba Pujals Sextet, Richard Bona Trio, Ramon Cardo TM Collective i Avishai Cohen Banda, entre d'altres.



Ruta de vermuts per Reus

Si ets un amant del vermut, el teu lloc és Reus (Baix Camp), on s'organitzen diverses activitats relacionades amb aquesta peculiar beguda de migdia. A més de visites guiades a diferents cellers, com Miró, Yzaguirre, Rofes o De Muller, hi ha propostes que combinen el tast de vermuts amb la visita a espais com Casa Navàs o l'edifici modernista de l'Institut Pere Mata.

XXVI Festa del Renaixement de Tortosa

Acabem a Tortosa, al Baix Ebre, on se celebra la 26a edició de la Festa del Renaixement de Tortosa, que ens transporta a l'esplendor del passat en un viatge en el temps en què la ciutat antiga es transforma en un gran escenari on músics i rodamóns, comediants i dames nobles, cavallers, menestrals i tafurs ens porten l'esperit d'una època.

Música i danses, teatre i malabars en palaus i racons plens d'història en una ciutat on la festa, la gresca i la gastronomia del segle XVI són presents a totes hores. Més de 60 espectacles diaris, amb més de 500 actors, i més de 3.000 persones vestides d'època en una de les millors recreacions històriques del Sud d'Europa.