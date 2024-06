Vuit plans per fer a les portes de l'estiu a Catalunya

A només unes setmanes d'acomiadar-nos de la primavera i donar la benvinguda a l'estiu, les agendes culturals d'arreu del país es comencen a omplir de plans a l'aire lliure i amb la música i la cultura com a protagonistes. La fira Tocs de Vi de Girona, un museu amb les guitarres de grups com Kiss, Metallica, AC/DC, Queen o Bon Jovi i la mostra de cinema LGTBI de Barcelona són algunes de les propostes per fer aquest cap de setmana arreu de Catalunya.



La fira Tocs de Vi de Girona

Aquest cap de setmana, la plaça de la Independència a la Devesa de Girona acull la mostra Tocs de Vi que organitza la DO Empordà. Hi participaran catorze cellers empordanesos i hi haurà un espai per a furgonetes gastronòmiques. A banda de la mostra de de vins, la DO Empordà també oferirà tastos de vins en espais singulars al llarg de tota la setmana. Aquest any, s'hi sumen l'Arxiu Municipal de Girona i la vinoteca Salart a banda dels Banys Àrabs, la casa Masó o el refugi antiaeri del Jardí de la Infància.

La mostra es farà el cap de setmana del divendres i dissabte entre les sis de la tarda i les onze de la nit. A més, hi haurà DJ Robert de Palma tocant mentre la fira estigui oberta.



A la venda els tastos en espais singulars de Tocs de Vi @DOEmporda a Girona que tindran lloc del 4 al 7 de juny🍷



Enguany incorporem l’@arxiu_gi i la #VinotecaSalart com a nous espais 😍



Les entrades estant volant 🚀



👉 https://t.co/bW4fwdWi3g@turisme_gi pic.twitter.com/HnZhewyjQs — DO Empordà (@DOEmporda) May 27, 2024

El Museu Picasso reivindica Fernande Olivier

Aquest cap de setmana també és un bon moment per visitar la nova exposició del Museu Picasso de Barcelona Fernande Olivier, Pablo Picasso i els seus amics. Comissariada per Malén Gual, la mostra s'endinsa per primera vegada a l'Estat en Fernande Olivier, Amélie Lang, model i artista francesa coneguda per ser una de les primeres parelles sentimentals de Pablo Picasso.

Amb l'exposició, el museu vol reivindicar una dona convertida en una icona en la història de l'art. Si bé va acompanyar Picasso en els anys claus del naixement del Cubisme, més enllà de model també va tenir altres facetes com la de memorialista d'artistes durant la Bohèmia a Montmartre, París (França).

Les seqüeles de les mines antipersones a Palau Robert

El Palau Robert de Barcelona acull des d'aquesta setmanaVides minades/25 anys, una exposició que mostra les seqüeles de les mines antipersones. Es tracta d'un projecte que agrupa desenes de fotografies amb histories reals de persones que han patit aquesta situació, quedant ferides per un d'aquests artefactes no retirats als seus respectius països després d'un conflicte bèl·lic.

Es tracta d'una proposta signada pel fotoperiodista Gervasio Sánchez, especialitzat en conflictes armats i premiat en múltiples ocasions amb guardons nacionals i internacionals per les seves cobertures en diferents països.

*📸 Visites guiades amb el fotògraf @gervasiosanchez al #PalauRobert 📸



Amb motiu de l'exposició Vides Minades 25 anys, que s'inaugura demà, 6/06, podràs gaudir de fins a 8 visites guiades amb l’autor els dies 7 i 8 de juny.



📝 Inscriu-te a: palaurobert@gencat.cat pic.twitter.com/KcAAyquNqs — Palau Robert (@palaurobert) June 5, 2024

El nou museu Guitar Legends Hall

Les guitarres de grups de rock mítics com AC/DC, Kiss, Metallica, Queen, Bon Jovi, Pink Floyd, George Harrison o Bono, entre d'altres, són les protagonistes d'un nou museu, el Guitar Legends Hall, al mig del barri Gòtic de Barcelona. Es tracta d'un espai interactiu que repassa la història del rock de manera didàctica i que acaba amb un concert virtual on es poden veure hologrames interpretant algunes de les peces més conegudes d'aquests artistes.

L'impulsor és Juan José Castellano, col·leccionista de guitarres que ara ha volgut exposar-les al públic. L'espai també acollirà altres activitats com tallers o actuacions de grups de música emergents els caps de setmana.

Una de les guitarres exposades al Guitar Legends Hall de Barcelona+. — ACN

Festival Píndoles de Barcelona

El Castell de Montjuïc serà l'epicentre del teatre aquest cap de setmana amb el Festival Píndoles, cita referent del teatre breu a Catalunya. Enguany es podran veure fins a 12 espectacles durant les jornades de teatre. Algunes de les propostes són Malauradament d'Irene Hernanz, La cervesa de la setmana d'Aida Picón, Eros i Psique de La Confiança Teatre, Entre el bé i el mal d'Uri Callau, Mira'l als ulls de Martí Costa i Àngels de la memòria d'Emili Corral.



Ja es pot cridar als quatre vents!🌬️

Les entrades per a la 10a edició del Festival Píndoles ja estan a la venda: https://t.co/o24JGqiUWB



👀8 estrenes i 4 peces convidades en espais amagats del Castell de Montjuïc

📍7 i 8 de juny (19h-00h)



Vindreu? Tota la programació al web.✨ pic.twitter.com/dVYCM5hJIa — Festival Píndoles (@PindolesFest) May 8, 2024

Fire!! Mostra de Cinema LGTBI

Amb motiu del mes de l'orgull, fins al 16 de juny se celebra la Mostra Fire!!, un festival de cinema de temàtica LGTBI a l'Institut Francès i al Centre LGTBI. La 29a edició del festival comptarà amb la projecció de el la pel·lícula Levante, una història sobre com es tracta l'avortament al Brasil i les dificultats que existeixen. A l'Institut Francès, entre d'altres, es podrà gaudir d'una mirada al cinema escandinau, amb Norwegian Dream, un llargmetratge sobre l'amor de dos nois de diferents classes socials.



Brickània, el Festival de Lego de Montblanc

Montblanc (Conca de Barberà) acull aquest cap de setmana la 7a edició del Festival de Lego Brickània, que torna amb una espectacular mostra de diorames fets amb peces de Lego. No hi faltaran els tallers de robòtica a càrrec de Dynamind, per descobrir les múltiples aplicacions lúdiques i pedagògiques de les peces de Lego; ni l'espai lúdic a l'antic hospital de Santa Magdalena, amb la coordinació d'Inspiringbricks.

Cicle de cinema solidari i reivindicatiu al carrer a Lleida

Lleida celebra aquest divendres i dissabte la 18a edició del Cinemón, el cicle de cinema solidari i reivindicatiu al carrer, que enguany treballa en la coneixença del Dret a la Salut, i ho fa a través de diferents activitats com tallers en valors, espais infantils, conferències, exposicions, desfilada, música i, com no podia ser d'una altra manera, el cinema.